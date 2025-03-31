День Дарьи Пролубницы 1 апреля: что нужно делать, чтобы не разозлить домового и сохранить удачу, народные приметы

Фото: iStock/Luca Bellavita
В народном календаре 1 апреля отмечается день Дарьи «Грязные Проруби» или Дарьи Пролубницы. Наши предки считали, что в эту пору начинается активное половодье и просыпается домовой.
Православные верующие в этот день почитают святых мучеников Хрисанфа и Дарии Римских. О приметах и запретах торжества читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/ads861
Хрисанф был сыном сенатора Полемия из Александрии, который в 283–284 гг. переселился с ним в Рим. Хрисанф изучал философию, но открыл для себя Евангелие и встретил пресвитера Карпофора, который посвятил его в тайны веры и крестил. Хрисанф начал проповедовать Христа, несмотря на попытки отца сломить его волю.
Полемий заключил сына в темницу, но он выдержал голод и отказался уступать чарам девушек, приводимых отцом. Когда он предложил сыну Дарию, владеющую знаниями по философии, Хрисанф смог доказать девушке бессмысленность язычества и помог уверовать в Бога. Хрисанф и Дария решили изобразить брак, чтобы подготовиться к девственной жизни на Небесах.
Святые проповедовали христианство среди молодежи и обращали язычников в веру. За это префект Келерин арестовал их и передал трибуну Клавдию, который хотел заставить Хрисанфа принести жертву Юпитеру. Хрисанф оказался непреклонен в вере. Тогда его связали бычьими жилами, размоченными в воде, чтобы, высыхая, они медленно врезались в тело вплоть до костей. Бог чудесно избавил его от мучений, и Клавдий признал Бога. Он и его семья крестились, за что претерпели мученическую смерть от правителя.
Вскоре были пойманы и Хрисанф с Дарией. После безуспешных попыток склонить их к отречению от Христа супруги были казнены — их живых опустили в ров и засыпали камнями и землёй.
Фото: iStock/Elena Chelysheva
Фото: iStock/Stevler
С первыми лучами солнца верующие отправлялись в храм, чтобы вознести молитвы Дарие и Хрисанфору Римским. Эти святые считались покровителями семейного счастья и супружеской верности. В этот день не принято было грустить, люди старались шутить и веселиться. Наши предки верили, что из тихого дома с грустными жильцами уходил домовой. На Дарью задабривали домового. Считалось полезным оставить для хранителя дома угощение, чтобы обеспечить благополучие в семье.
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История праздника
Фото: iStock/ads861
Хрисанф был сыном сенатора Полемия из Александрии, который в 283–284 гг. переселился с ним в Рим. Хрисанф изучал философию, но открыл для себя Евангелие и встретил пресвитера Карпофора, который посвятил его в тайны веры и крестил. Хрисанф начал проповедовать Христа, несмотря на попытки отца сломить его волю.
Полемий заключил сына в темницу, но он выдержал голод и отказался уступать чарам девушек, приводимых отцом. Когда он предложил сыну Дарию, владеющую знаниями по философии, Хрисанф смог доказать девушке бессмысленность язычества и помог уверовать в Бога. Хрисанф и Дария решили изобразить брак, чтобы подготовиться к девственной жизни на Небесах.
Святые проповедовали христианство среди молодежи и обращали язычников в веру. За это префект Келерин арестовал их и передал трибуну Клавдию, который хотел заставить Хрисанфа принести жертву Юпитеру. Хрисанф оказался непреклонен в вере. Тогда его связали бычьими жилами, размоченными в воде, чтобы, высыхая, они медленно врезались в тело вплоть до костей. Бог чудесно избавил его от мучений, и Клавдий признал Бога. Он и его семья крестились, за что претерпели мученическую смерть от правителя.
Вскоре были пойманы и Хрисанф с Дарией. После безуспешных попыток склонить их к отречению от Христа супруги были казнены — их живых опустили в ров и засыпали камнями и землёй.
Приметы на 1 апреля
Фото: iStock/Elena Chelysheva
- Если дороги к 1 апреля высохли, год будет урожайным.
- На орешнике много почек — будет хороший урожай овса.
- В случае, если в этот день идёт дождь, то и лето будет с осадками, но при этом тёплым. А если стоит сухая и холодная погода, то весна может затянуться.
- Солнечное утро на Дарью Пролубницу — к сухому и жаркому лету.
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Что можно делать в Дарьин день
Фото: iStock/Stevler
С первыми лучами солнца верующие отправлялись в храм, чтобы вознести молитвы Дарие и Хрисанфору Римским. Эти святые считались покровителями семейного счастья и супружеской верности. В этот день не принято было грустить, люди старались шутить и веселиться. Наши предки верили, что из тихого дома с грустными жильцами уходил домовой. На Дарью задабривали домового. Считалось полезным оставить для хранителя дома угощение, чтобы обеспечить благополучие в семье.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит сегодня начинать важные дела. Любые начинания, предпринятые в этот день, могут оказаться тщетными из-за того, что он полон неожиданностей и не всегда соответствует ожиданиям.
- Нельзя бездельничать на Дарью. Принято заниматься домашними делами, готовиться к полевым работам. Бездельников удача на год обойдет стороной.
- Запрещается думать о плохом, иначе святая Дарья обмажет грязью, отстираться от которой будет очень сложно.
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Елена Генералова