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День Дарьи Пролубницы 1 апреля: что нужно делать, чтобы не разозлить домового и сохранить удачу, народные приметы

Фото: iStock/Luca Bellavita

Фото: iStock/Luca Bellavita

В народном календаре 1 апреля отмечается день Дарьи «Грязные Проруби» или Дарьи Пролубницы. Наши предки считали, что в эту пору начинается активное половодье и просыпается домовой.
Православные верующие в этот день почитают святых мучеников Хрисанфа и Дарии Римских. О приметах и запретах торжества читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ads861

Хрисанф был сыном сенатора Полемия из Александрии, который в 283–284 гг. переселился с ним в Рим. Хрисанф изучал философию, но открыл для себя Евангелие и встретил пресвитера Карпофора, который посвятил его в тайны веры и крестил. Хрисанф начал проповедовать Христа, несмотря на попытки отца сломить его волю.

Полемий заключил сына в темницу, но он выдержал голод и отказался уступать чарам девушек, приводимых отцом. Когда он предложил сыну Дарию, владеющую знаниями по философии, Хрисанф смог доказать девушке бессмысленность язычества и помог уверовать в Бога. Хрисанф и Дария решили изобразить брак, чтобы подготовиться к девственной жизни на Небесах.

Святые проповедовали христианство среди молодежи и обращали язычников в веру. За это префект Келерин арестовал их и передал трибуну Клавдию, который хотел заставить Хрисанфа принести жертву Юпитеру. Хрисанф оказался непреклонен в вере. Тогда его связали бычьими жилами, размоченными в воде, чтобы, высыхая, они медленно врезались в тело вплоть до костей. Бог чудесно избавил его от мучений, и Клавдий признал Бога. Он и его семья крестились, за что претерпели мученическую смерть от правителя.

Вскоре были пойманы и Хрисанф с Дарией. После безуспешных попыток склонить их к отречению от Христа супруги были казнены — их живых опустили в ров и засыпали камнями и землёй.

Приметы на 1 апреля


Фото: iStock/Elena Chelysheva

  • Если дороги к 1 апреля высохли, год будет урожайным.
  • На орешнике много почек — будет хороший урожай овса.
  • В случае, если в этот день идёт дождь, то и лето будет с осадками, но при этом тёплым. А если стоит сухая и холодная погода, то весна может затянуться.
  • Солнечное утро на Дарью Пролубницу — к сухому и жаркому лету.
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Что можно делать в Дарьин день


Фото: iStock/Stevler

С первыми лучами солнца верующие отправлялись в храм, чтобы вознести молитвы Дарие и Хрисанфору Римским. Эти святые считались покровителями семейного счастья и супружеской верности. В этот день не принято было грустить, люди старались шутить и веселиться. Наши предки верили, что из тихого дома с грустными жильцами уходил домовой. На Дарью задабривали домового. Считалось полезным оставить для хранителя дома угощение, чтобы обеспечить благополучие в семье.

Что нельзя делать в этот день


  1. Не стоит сегодня начинать важные дела. Любые начинания, предпринятые в этот день, могут оказаться тщетными из-за того, что он полон неожиданностей и не всегда соответствует ожиданиям.
  2. Нельзя бездельничать на Дарью. Принято заниматься домашними делами, готовиться к полевым работам. Бездельников удача на год обойдет стороной.
  3. Запрещается думать о плохом, иначе святая Дарья обмажет грязью, отстираться от которой будет очень сложно.
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На срочную службу призовут 160 тыс. человек в апреле-июле 2025 года
Путин подписал указ призвать в апреле-июле 2025 года на службу 160 тыс. человек
31 марта 2025, 17:01

Фото: istockphoto/scaliger

В апреле-июле этого года на срочную службу призовут 160 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек», — сказано в указе.

Также глава государства распорядился демобилизовать военнослужащих, чей срок срочной службы истек в соответствии с федеральным законодательством. С 1 января прошлого года призывной возраст увеличен до 30 лет.

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Школьница из Люберец стала победительницей Всероссийского конкурса молодых талантов
31 марта 2025, 16:29

Диана Локтионова (Фото: пресс-служба проекта «МОСТ: Лидеры моды»)

Ученица кадетского класса «Октябрьской средней общеобразовательной школы №54» в городском округе Люберцы, Диана Локтионова, стала финалисткой первого Всероссийского конкурса молодых талантов «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант». Конкурс прошел 30 марта 2025 года в Центральном детском магазине на Лубянке.
Диана, которой всего 14 лет, стала самой юной победительницей и уже обучается на курсах для молодых дизайнеров в продюсерском центре «Грани». Она заняла первое место в номинации «Креатив, Start 14-17 лет».

«Эта коллекция из 9 платьев, которая показывает, что в каждом живом организме есть энергия. Она отображает ее пробуждение. Идея появилась у меня, когда я гуляла по лесу и наблюдала за этим миром. Так, у каждой птицы своя энергия и характер, которую я воплощаю в костюмах. Она бывает дерзкой, нежной и иногда хмурой. Коллекция динамичная, яркая, она стремиться к жизни и полету», – рассказала Диана о своей работе-победителе.

Школьница также разработала такие коллекции, как «Джинсовый рай», «Паутина» и «Нежность». Диана активно обучается дефиле, хореографии, фотопозированию и актерскому мастерству.

Конкурс «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант» был поддержан Президентским фондом культурных инициатив и организован проектом «МОСТ: Лидеры моды». Это событие стало первым в истории российской модной индустрии общенациональным награждением молодых дизайнеров, обучающихся в профильных вузах, колледжах и техникумах, а также тех, кто получает «второе высшее» в креативной области.

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Ипотека на вторичное жилье и увеличенные пенсии: как изменится жизнь россиян с 1 апреля 2025 года
31 марта 2025, 15:33

Фото: istockphoto/Alexander Sikov

С 1 апреля 2025 года в России начнут действовать новые законодательные акты. Какие изменения ожидают россиян, читайте в материале «Радио 1».

Изменение размера социальных пенсий


С 1 апреля каждого года проводится индексация пенсий. При расчёте коэффициента учитываются темпы роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год. В этом году пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты детям, оба родителя которых неизвестны, увеличатся на 14,75%.

Также вырастут выплаты военнослужащим, которые проходили службу по призыву, добровольцам и членам их семей, а также участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, повышение коснётся граждан, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда», а также лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Ипотека на вторичное жилье


Фото: istockphoto/Evkaz

С 1 апреля законом будет разрешено приобретение квартир на вторичном рынке по льготной ставке. Приобрести квартиру по льготной ставке в 6% получится в 901 городе России. Это те регионы, в которых зафиксирована низкая строительная активность – не более двух новостроек.

В программе могут принять участие родители, у которых есть ребёнок в возрасте до шести лет. Они могут приобрести жильё в многоквартирном доме, который не старше 20 лет и не признан аварийным. Воспользоваться семейной ипотекой можно только один раз. При этом запрещено совершать сделки с взаимозависимыми лицами, например, покупать жильё у родственников — брата, сестры и так далее.

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Отмена иностранных водительских удостоверений


Фото: istockphoto/Anastasija Vujic

До 1 апреля владельцы транспортных средств, получившие водительские права за рубежом, обязаны обменять их на российские. Это относится к водительским удостоверениям, выданным иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые получили вид на жительство или гражданство Российской Федерации до 1 апреля 2024 года. Особые правила не действуют для документов, оформленных в Беларуси, которые принадлежат гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации.

Вступительные тесты для детей мигрантов


Фото: istockphoto/Malik Nalik

С 1 апреля 2025 года вступят в силу новые правила зачисления в образовательные учреждения для детей с иностранным гражданством. Чтобы ребёнок мог посещать детский сад или школу, необходимо предоставить документ, который подтверждает его право находиться в России. Чтобы поступить в школу, необходимо пройти тестирование на знание русского языка. Чтобы успешно пройти тест, необходимо набрать не менее трёх баллов. Продолжительность тестирования составит 80 минут.

Для каждого класса будет свой набор заданий. Например, ученики первого класса должны будут показать, как они понимают и говорят на русском языке, а также продемонстрировать знание лексики и грамматики. Ученикам второго класса предстоит показать свои навыки чтения и письма.

С интернет-рекламы начнут взимать обязательные отчисления


С 1 апреля компании, которые занимаются распространением рекламы в интернете, и операторы рекламных систем должны будут вносить сбор в размере 3% от квартального дохода.

Роскомнадзор будет определять размер отчислений, опираясь на сведения о рекламной кампании. Также он будет следить за тем, чтобы все необходимые суммы были выплачены в полном объёме и в установленные сроки.

Контроль за количеством сим-карт


Фото: istockphoto/fz750

С 1 апреля граждане России смогут зарегистрировать в общей сложности не более 20 номеров для подключения к услугам связи. Узнать, сколько номеров находится в собственности, можно будет на сайте государственных услуг. В случае необходимости, там же можно будет временно прекратить их обслуживание. С указанной даты операторы связи обязаны будут проверять корректность данных об абонентах и корпоративных пользователях перед предоставлением им услуг связи.

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«Дать волю чувствам»: Гороскоп с 31 марта по 6 апреля для всех знаков зодиака
31 марта 2025, 15:22

Фото: iStock/Oksana Lyskova

В сфере карьеры надо исключить моментальную реакцию. Лучше быть внешне очень спокойными и сдержанными.
В любви можно дать волю чувствам. Благоприятно проявить нежность, ласку, сочувствие, сентиментальность, мягкость.

Для здоровья на выходных полезно расслабиться и наполнить положительными эмоциями.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо поддерживать у себя высокую самооценку. Он окажется в центре внимания благодаря своему энтузиазму и харизме.

Тельцу нельзя заниматься самообманом. Ему надо быть рациональным и всё оценивать критически.

Для Близнецов неделя благоприятна для деловых и личных контактов. Сотрудничество и связи откроют новые перспективы.

Раку надо подавать себя с лучшей стороны. Хорошо знать свои сильные качества и подчеркивать достоинства.

Льву нужно рассуждать и быть любознательным. Его вдохновит новая влюблённость и подарит позитивные впечатления.

Дева успешно завершит дела и сможет полноценно отдохнуть. Её доход увеличиться, и она наметит новые планы на будущее.

Весам лучше лишний раз не спорить. Им благоприятно присматриваться и изучать вопросы тщательнее.

Скорпиону необходимо обратить внимание на свои мысли. Идеи лучше записать, а к свои желаниям лучше прислушаться.

У Стрельца возрастёт авторитет. Участие в публичных мероприятиях пройдёт успешно. Его ждут интересные знакомства.

Козерог откроет в себе новые таланты. Ему надо развивать в себе художественный вкус и интерес к искусству.

Водолей сможет занять лидирующие позиции и высокое положение. Ему помогут воля, умение действовать решительно и уверенность в себе.

Рыбам надо окружить себя близкими людьми. Дружеское общение и теплые эмоции им необходимы.

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День смеха 1 апреля: как разыграть коллегу, друга, девушку или парня в 2025 году?
31 марта 2025, 15:00

Фото: iStock/insta_photos

1 апреля — это праздник, который известен во многих странах как День смеха или День дурака, в который традиционно принято разыгрывать друг друга и устраивать шутки. Об истории торжества и традициях розыгрышей в разных странах читайте в материале «Радио 1».

Почему 1 апреля — это День смеха


Происхождение этого праздника точно не известно, но существует несколько теорий. Одна из них гласит, что традиция шутить 1 апреля связана с переходом на Григорианский календарь в XVI веке. В период смены календарей могли возникать недопонимания и ошибки в датах, что и стало поводом для шуток.

Другая теория утверждает, что обычай возник во Франции, где в этот день многие верили в неправдоподобные истории. Со временем традиция распространилась по всему миру, и теперь 1 апреля люди отмечают День смеха, обмениваясь шутками и розыгрышами.

Как празднуют 1 апреля в России и в мире


Фото: iStock/evgenyatamanenko

В России в этот день принято шутить и разыгрывать друзей и близких, обмениваться забавными историями и шутками. У нас в стране традиции празднования не так сильно развиты, как в некоторых других странах.

В США и Великобритании: люди устраивают розыгрыши, которые могут варьироваться от безобидных шуток до более сложных розыгрышей. СМИ и компании также участвуют, публикуя вымышленные истории или рекламные кампании.

Во Франции: здесь 1 апреля называют «Poisson d'Avril» (апрельская рыба). Дети прикрепляют бумажные рыбки к спинам своих друзей, и тот, кто пойман, становится «апрельской рыбой».

В Индии в начале марта проходит фестиваль Холи, который можно сравнить с европейским Днём смеха. В отличие от европейских традиций, в Индии не принято подшучивать друг над другом, но зато принято веселиться и бросать друг в друга разноцветными красками.

Традиции на День дураков


В день, когда весь мир отмечает День смеха, принято веселиться, разыгрывать окружающих и дарить друзьям забавные подарки. В этот день люди особенно осторожны и на неожиданные просьбы или комментарии часто отвечают: «1 апреля! Никому не верю!». Если же кто-то всё же попался на чью-то шутку, то говорят: «Обманули дурака на четыре кулака!».

Топ-3 розыгрышей на 1 апреля



Как разыграть коллег


Ложные документы. Создайте фальшивый документ, например, «приказ о запрете кофе в офисе» или «уведомление о переносе рабочего дня на выходные». Раздайте его коллегам и наблюдайте за реакцией.

Объявление о «новом проекте». Создайте фальшивую презентацию о несуществующем проекте с абсурдными идеями и предложениями, и предложите всем ознакомиться с ней.

Ложный звонок. Попросите кого-то из коллег позвонить и задать странный вопрос, например: «Где у вас находятся запасные шары для пинг-понга?» или «Какой у вас любимый цвет для офисной бумаги?».

Розыгрыши для друзей


Ложное объявление о встрече. Создайте фальшивое приглашение на встречу или мероприятие с абсурдной темой, например: «Приглашаем на семинар по изучению звуков, издаваемых морскими свинками».

Смешная маска. Наденьте забавную маску или костюм и неожиданно появитесь перед другом, чтобы его напугать или рассмешить.

Замените контактные данные. Если у вас есть доступ к телефону друга, поменяйте имена в его контактах на что-то смешное (например, «Гуру мудрости» или «Супергерой по утрам»).


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Как разыграть парня


Фальшивый завтрак. Приготовьте завтрак, который выглядит как его любимое блюдо, но на самом деле это будет что-то совершенно другое (например, омлет из желе).

Поменяйте местами вещи. Переставьте предметы на его рабочем столе или в комнате так, чтобы он запутался. Например, положите его любимую кружку в холодильник.

Пустая упаковка. Возьмите упаковку от его любимых чипсов или сладости, наполните ее чем-то неожиданным (например, мылом или камнями) и предложите ему открыть.

Как разыграть девушку


Ложный сюрприз. Скажите ей, что вы приготовили романтический ужин, но вместо этого просто закажите пиццу и накройте стол с обычными блюдами.

Смешная записка. Напишите забавную записку и оставьте ее в ее сумочке или на зеркале в ванной, например: «Сегодня ты — королева стиля! Не забудь надеть свои самые яркие носки!»

Удивительная новость. Скажите ей, что вы решили завести экзотическое животное (например, ящерицу или попугая) и уже выбрали имя.


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