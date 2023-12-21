День зимнего солнцестояния в 2023 году: что можно и нельзя делать, приметы

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День зимнего солнцестояние — это время, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В народе это явление описывается как самый короткий день и самая длинная ночь в году. Редакция «Радио 1» расскажет, какие существуют приметы и традиции, связанные с этим днем.
Когда будет день зимнего солнцестояния в 2023 году
В 2023 году день зимнего солнцестояние приходится на 21 декабря. Явление всегда выпадает на период с 20 по 22 декабря. Сам процесс непродолжительный и занимает несколько секунд, однако его приблизительное время вычислить можно.
Зимнее солнцестояние: что это значит
Астрономическое событие происходит каждый год. Оно случается, когда Солнце достигает самой низшей точки в небесной сфере и проводит на ней наибольшее время. В этот момент солнечные лучи падают на Землю под самым крутым углом, что приводит к наиболее короткому дню и наиболее длинной ночи в году.
На противоположном полушарии в это же время происходит летнее солнцестояние, когда день является наиболее длинным, а ночь наиболее короткой.
Как зимнее солнцестояние влияет на человека
Смена дня и ночи оказывает значительное влияние на живые организмы. Смещение ночи на несколько секунд могут также отразиться на состоянии человека. Взаимосвязь обусловлена тем, что в ночное время суток в организме вырабатывается мелатонин, который оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее и антидепрессантное действие.
При нарушении цикла, человек может испытывать недомогание, сопровождающееся слабостью, головными болями, повышенной утомляемостью, раздражительностью.
День зимнего солнцестояния в 2023 году: приметы
Если в день зимнего солнцестояния установилась хорошая погода, значит 31 декабря не стоит ждать осадков или сильного ветра.
Ветреный и морозный день будет предвестником холодной зимы.
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День зимнего солнцестояния: традиции
На Руси день зимнего солнцестояния называли «солноворотом». Позднее появилось название «Спиридон-солноворот», так как в этот день православная церковь чтит святого Спиридона.
Славяне также связывали торжество с рождением бога зимнего солнца. По традиции предки разжигали костер, водили вокруг него хороводы, пели песни.
День зимнего солнцестояния 2023: что можно и нельзя делать
Накануне праздника следует провести генеральную уборку. Трудиться в день зимнего солнцестояния не стоит, так как придется весь год провести в тяжелом труде, гласят поверья.
В этот день нельзя браниться, ссориться, вступать в споры, так как негативная энергия может сохраниться на долгие годы.
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Приветствуются в день зимнего солнцестояния ритуалы, которые связаны с водой. Можно набрать ванну, зажечь свечи, мысленно подвести итоги года. Вместе с водой уйдет все плохое, а задуманное – осуществится в новом году.
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