Президент Ирана заявил о планах на скорую встречу с Путиным

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.
Это заявление он сделал во время своего второго интервью на посту президента, которое транслировалось вечером в понедельник по государственному телевидению, передает РИА Новости.
Информация о предстоящей встрече также была подтверждена в официальном Telegram-канале иранского правительства.
«Радио 1» также сообщало о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. За пару дней до этого постпред РФ назвал опасной резолюцию МАГАТЭ по Ирану.
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Информация о предстоящей встрече также была подтверждена в официальном Telegram-канале иранского правительства.
«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — приводятся слова президента в официальном Telegram-канале правительства Ирана.Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что визит президента Ирана пока не запланирован и вряд ли состоится до конца года. Однако возможность оперативного согласования визита не исключается.
«Радио 1» также сообщало о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. За пару дней до этого постпред РФ назвал опасной резолюцию МАГАТЭ по Ирану.
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Мария Моисеева