«Я бы ей башку оторвала»: на шоу «Малахов» раскрыта судьба братьев, вывезенных в Италию усыновительницей Надеждой Фратти

Усыновленная семьей из Италии Елена Ригони (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Резонансное дело, которое вызвало широкий общественный интерес как в России, так и за её пределами в прошлом десятилетии, получило продолжение в эфире шоу «Малахов». В центре сюжета — Надежда Фратти, обвиняемая в организации продажи более тысячи детей за границу. Одной из вывезенных зарубеж девочек стала Елена Ригони. Спустя 20 лет она вернулась в Россию, чтобы найти свою семью и восстановить утраченные связи. Подробности — в материале «Радио 1».
Дело усыновительницы Надежды Фратти
В 2000-х годах Надежду Фратти обвинили в незаконной продаже за границу около 1260 детей. Женщина путешествовала по удалённым регионам России, забирая новорожденных детей из неблагополучных семей. Установлено, что более 1200 малышей таким образом оказались в Италии, но найти их сегодня практически невозможно. Елена Ригони, проживающая в Италии, долго искала своих родственников и специально прилетела в Москву на шоу к Андрею Малахову, когда узнала о его журналистском расследовании.
Елена Ригони: как сложилась ее жизнь
Маленькую Елену удочерили в 1996 году. Она не помнит, как именно оказалась в детском доме, когда к ней приехали приемные родители. Как стало известно, девочка сначала сильно удивляла их: она не умела есть мороженое и никогда не видела телевизора. Первые месяцы она спала рядом с приемной матерью Санджорджи Адель Джовани и устраивала истерики, когда та пыталась выйти из комнаты.
В программе «Малахов» выяснилось, что в родном Волгограде никто не знал об исчезновении девочки. Мать в это время страдала от алкогольной зависимости, а дядя был в армии. Позже выяснилось, что у Ригони есть еще трое братьев и две сестры. Один из братьев пропал без вести, а две сестры скончались. Мать ушла из жизни в 2003 году.
Братья Елена Ригони Алеандро и Андрео (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Встреча с родными братьями
Елена Ригони узнала, что ее родные братья из Волгограда жили в соседнем городе. Оказалось, что в детстве их разлучили вопреки закону и передали разным семьям. Так, кровные братья и сестра оказались в Италии. Редакция программы смогла разыскать родных Елены. По иностранным документам они носят имена Алеандро и Андрео. Вскоре после установления контакта с родственниками Елена отправилась в Италию. Братья встретили сестру с радостью, однако ехать в Россию отказались.
«Я знал, что нас усыновили из России, но я ничего не помню», — заявил Андрео.
Эксперты студии уверены, что такая реакция возможна из-за неприятных воспоминаний, связанных с детством. В эфире программы прозвучало мнение, что братья через время найдут в себе силы и смогут воссоединиться с сестрой, которая не прекращала их поиски на протяжении 20-ти лет.
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Как сейчас живет Надежда Фратти и ее сообщницы
Усыновительница Надежда Фратти (Фото: кадр из программы «Малахов»)
В 2000-е годы по делу Фратти прошло несколько судебных процессов, и она неоднократно обжаловала приговоры. В итоге суду удалось доказать лишь факт дачи взяток чиновницам, ответственным за организацию усыновления, что выразилось в поездках в Италию. За это ей был назначен условный срок на 4 года, но наказание не пришлось отбывать из-за истечения срока давности преступления. В настоящее время она продолжает жить в Перми.
Первая соучастница Фратти – специалист областного комитета по образованию Валентина Герусова. Она утверждала, что не получала никаких денег от Фратти. Стоит отметить, что ей был назначен самый серьезный условный срок — семь лет условно.
«Я бы ей башку оторвала за то, что благое дело превратила в наживу», — заявляла Герусова.
Вторая соучастница – Нина Курносова. Она была фактически правой рукой Надежды.
Еще одна фигурантка дела – бывший главврач Михайловского дома ребенка Нина Текучева. По информации журналистов, она по-прежнему работает с детьми и руководит детским домом для детей с психическими отклонениями.
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