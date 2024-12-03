Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Я бы ей башку оторвала»: на шоу «Малахов» раскрыта судьба братьев, вывезенных в Италию усыновительницей Надеждой Фратти

«Я бы ей башку оторвала»: на шоу «Малахов» раскрыта судьба братьев, вывезенных в Италию усыновительницей Надеждой Фратти

Усыновленная семьей из Италии Елена Ригони (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Усыновленная семьей из Италии Елена Ригони (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Резонансное дело, которое вызвало широкий общественный интерес как в России, так и за её пределами в прошлом десятилетии, получило продолжение в эфире шоу «Малахов». В центре сюжета — Надежда Фратти, обвиняемая в организации продажи более тысячи детей за границу. Одной из вывезенных зарубеж девочек стала Елена Ригони. Спустя 20 лет она вернулась в Россию, чтобы найти свою семью и восстановить утраченные связи. Подробности — в материале «Радио 1».


Дело усыновительницы Надежды Фратти


В 2000-х годах Надежду Фратти обвинили в незаконной продаже за границу около 1260 детей. Женщина путешествовала по удалённым регионам России, забирая новорожденных детей из неблагополучных семей. Установлено, что более 1200 малышей таким образом оказались в Италии, но найти их сегодня практически невозможно. Елена Ригони, проживающая в Италии, долго искала своих родственников и специально прилетела в Москву на шоу к Андрею Малахову, когда узнала о его журналистском расследовании.

Елена Ригони: как сложилась ее жизнь


Маленькую Елену удочерили в 1996 году. Она не помнит, как именно оказалась в детском доме, когда к ней приехали приемные родители. Как стало известно, девочка сначала сильно удивляла их: она не умела есть мороженое и никогда не видела телевизора. Первые месяцы она спала рядом с приемной матерью Санджорджи Адель Джовани и устраивала истерики, когда та пыталась выйти из комнаты.

В программе «Малахов» выяснилось, что в родном Волгограде никто не знал об исчезновении девочки. Мать в это время страдала от алкогольной зависимости, а дядя был в армии. Позже выяснилось, что у Ригони есть еще трое братьев и две сестры. Один из братьев пропал без вести, а две сестры скончались. Мать ушла из жизни в 2003 году.

Братья Елена Ригони Алеандро и Андрео (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Встреча с родными братьями


Елена Ригони узнала, что ее родные братья из Волгограда жили в соседнем городе. Оказалось, что в детстве их разлучили вопреки закону и передали разным семьям. Так, кровные братья и сестра оказались в Италии. Редакция программы смогла разыскать родных Елены. По иностранным документам они носят имена Алеандро и Андрео. Вскоре после установления контакта с родственниками Елена отправилась в Италию. Братья встретили сестру с радостью, однако ехать в Россию отказались.

«Я знал, что нас усыновили из России, но я ничего не помню», — заявил Андрео.

Эксперты студии уверены, что такая реакция возможна из-за неприятных воспоминаний, связанных с детством. В эфире программы прозвучало мнение, что братья через время найдут в себе силы и смогут воссоединиться с сестрой, которая не прекращала их поиски на протяжении 20-ти лет.
Предложил половой акт: как на самом деле убивали 16-летнюю Дану Ильиных и какие детали всплыли на шоу Малахова
Предложил половой акт: как на самом деле убивали 16-летнюю Дану Ильиных и какие детали всплыли на шоу Малахова

Как сейчас живет Надежда Фратти и ее сообщницы


Усыновительница Надежда Фратти (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В 2000-е годы по делу Фратти прошло несколько судебных процессов, и она неоднократно обжаловала приговоры. В итоге суду удалось доказать лишь факт дачи взяток чиновницам, ответственным за организацию усыновления, что выразилось в поездках в Италию. За это ей был назначен условный срок на 4 года, но наказание не пришлось отбывать из-за истечения срока давности преступления. В настоящее время она продолжает жить в Перми.

Первая соучастница Фратти – специалист областного комитета по образованию Валентина Герусова. Она утверждала, что не получала никаких денег от Фратти. Стоит отметить, что ей был назначен самый серьезный условный срок — семь лет условно.

«Я бы ей башку оторвала за то, что благое дело превратила в наживу», — заявляла Герусова.

Вторая соучастница – Нина Курносова. Она была фактически правой рукой Надежды.

Еще одна фигурантка дела – бывший главврач Михайловского дома ребенка Нина Текучева. По информации журналистов, она по-прежнему работает с детьми и руководит детским домом для детей с психическими отклонениями.

Читайте также:

Проданный родной бабушкой на органы Андрей Монкур вернулся в Россию: какой «скелет в шкафу» он оставил в Германии

Андрей Монкур, проданный бабушкой на органы, увидел близких на шоу «Малахов»: что показал ДНК-тест и какие тайны приемной семьи вскрылись

Жительница Одинцово заявила о родстве с Галиной Вишневской: почему певица сдала дочь в детдом и что показал тест ДНК на шоу «Малахов»
#тест
#женщина
#жизнь
#поиски
#родители
#детдом
#эксперты
#мнение
#наказание
#приёмные родители
#шоу
#встреча
#девочка
В солнечногорской деревне Редино снесли заброшенное здание
03 декабря 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажное нежилое заброшенное здание ликвидировали в деревне Редино городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Объект, расположенный рядом с жилой застройкой, представлял из себя двухэтажное кирпичное здание. Оно долгое время не использовалось и постепенно приходило в негодность. Со временем основные элементы строительных конструкций пости полностью разрушились. Здание внесли в список на ликвидацию, и в ноябре этого года силами администрации округа объект демонтировали», — говорится в сообщении.
В настоящее время участок, который занимала постройка, очищен от строительного мусора. На освобождённой от здания территории планируется провести благоустройство.

Читайте также:

В Шатуре снесли разрушающийся жилой дом

В Одинцовском округе ликвидировали масштабный недострой

В Дубне завершили длившееся 12 лет строительство торгово-офисного комплекса
#мособлархитектура
#снос
#здание
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#солнечногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Международные бренды хотят выйти на рынок РФ
СORE.XP: на рынок РФ могут выйти 13 международных брендов
03 декабря 2024, 14:21

Фото: iStock/ SergZSV

Старший директор СORE.XP Марина Малахатько заявила, что в ближайшем будущем на российский рынок ритейла могут выйти 13 международных брендов.
Марина Малахатько рассказала, что десять из данных брендов специализируются на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Уточнялось, что большая часть из этих 13 — европейские.

Марина Малахатько обратила внимание, что число новых иностранных имен на рынке Российской Федерации останется на уровне 2023-2024 годов, то есть до 25 брендов. По словам старшего директора СORE.XP, экспансия в настоящее время очень умеренная.

Ранее глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер заявил, что немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против России, ее представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями. Китай очень быстро занял рынки автопромышленности, освободившиеся после ухода немецких компаний из РФ, подчеркнул Шнайдер.

Читайте также:

Завершен выход IKEA из России: продан последний склад

Стало известно, на сколько увеличились продажи новых легковых автомобилей в России

Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам
#рф
#европа
#рынок
#россия
#бренд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учитель из Каширы принял участие в областном педагогическом форуме
03 декабря 2024, 14:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Председатель молодежного совета профсоюза, учитель каширской школы №4 Сергей Малицкий принял участие в ежегодный форум молодых педагогов «Я — педагог Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В программу форума вошли мастер-классы и открытые уроки, которые провели победители областных и федеральных профессиональных конкурсов, а также члены клуба «Педагог года Подмосковья». Кроме того, в рамках форума для молодых учителей были организованы тренинги, квесты, ток-шоу, интеллектуальные игры и консультации ведущих профсоюзных специалистов», — говорится в сообщении.
Форум проходил в течение трёх дней — с 27 по 29 ноября — на территории парк-отеля «Сосновый бор» и школы №4 Орехово-Зуевского округа.

Читайте также:

В Кашире наградили призёров фестиваля «Девушки за ГТО!»

В олимпиаде по духовному краеведению в Кашире приняли участие 50 школьников

Юные художники Каширы поучаствовали во Всероссийском изобразительном диктанте
#кашира
#учителя
#форум
#учитель
#педагоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ярославле арестован местный житель за призывы к подрыву Курской АЭС
03 декабря 2024, 13:54

Фото: istockphoto/irene_rebrova

В Ярославле местный житель заключён под стражу. Он публиковал в интернете призывы взорвать Крымский мост и Курскую атомную электростанцию.
Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Ярославской области. Как уточнили в ведомстве, пресечена деятельность мужчины 1966 года рождения, связанная с призывами к осуществлению террористической деятельности.

Сообщается, что ярославец задержан сотрудниками органов безопасности совместно с бойцами Росгвардии. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет». Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также:

Проживающего в Ялте украинца осудили на 17 лет за шпионаж

В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в содействии СБУ и дезертирстве

Против математика Вербицкого возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму
#дело
#интернет
#уголовное дело
#фсб
#ук
#мужчины
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье установили дополнительные знаки на 185 участках дорог
03 декабря 2024, 13:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На 185 участках региональных дорог Московской области завершилась установка 300 Г-опор для знаков, работу провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Новые Г-опоры были установлены в 30 городских округах на 185 участках дорог. Чаще всего на таких опорах над проезжей частью дублируют знак «Пешеходный переход», чтобы дополнительно привлечь внимание автомобилистов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что больше всего опор со знаками установили в Одинцовском городском округе — там ими оборудовали 21 участок дорог. Кроме того, в топ-3 округов по этому показателю вошли Коломна и Щёлково.

В министерстве также напомнили, что ранее на региональных подмосковных дорогах было установлено 2 тысячи катафотов и обустроено 40 комплектов шумовых полос.

Читайте также:

В Ленинском районе на разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 нанесли разметку

В Московской области отремонтировали светофоры в 11 округах

В Кашире завершают годовую программу по капремонту автодорог
#минтранс мо
#дорожные знаки
#автодор
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире наградили призёров фестиваля «Девушки за ГТО!»
03 декабря 2024, 13:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Награждение каширской сборной за второе место на фестивале «Девушки за ГТО!» среди учеников восьмых, девятых и десятых классов провели в школе №10, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Кубок и грамоту от имени главы городского округа Кашира Михаила Шувалова получила директор школы Наталья Волкова. Ученикам школы вручили награды различных возрастных ступеней ГТО. Кроме того, удостоверения и серебряные и бронзовые знаки ГТО были вручены учительнице физкультуры Ольге Шатовой», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Награждение провёл начальник Центра ГТО спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева Николай Гайворонский. Он поздравил школьников с наградами, пожелал им успехов в учёбе и новых спортивных достижений.

Читайте также:

В олимпиаде по духовному краеведению в Кашире приняли участие 50 школьников

Юные художники Каширы поучаствовали во Всероссийском изобразительном диктанте

В музее Каширы откроется художественная выставка «Зимняя палитра»
#кашира
#гто
#награды
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, как употребление корицы может сказаться на ЖКТ
Диетолог Павлюк: корица может вызывать изжогу и проблемы с ЖКТ
03 декабря 2024, 13:20

Фото: iStock/Anna Savina

Корица — это не только ароматная пряность, но и универсальный помощник на любой кухне: хороша в десертах, напитках, маринадах, отлично сочетается с баклажанами и яблоками. Однако Роспотребнадзор предостерегает от излишнего употребления корицы, потому что для многих людей она может принести больше вреда, чем пользы.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что строгих противопоказаний к употреблению корицы нет, однако есть некоторые нюансы.

«Есть случаи индивидуальной непереносимости и аллергии, когда появляются высыпания. Иногда от корицы может быть изжога, то есть может действовать на разные стороны желудочно-кишечного тракта и вызывать неприятные симптомы», — сказала она.

По ее словам, также есть люди, которые не переносят запах корицы, потому что он яркий и порой даже острый. Это обусловлено содержанием эфирного масла.

Читайте также:

«Профилактика сахарного диабета»: Диетолог назвала неожиданные свойства корицы

Гастроэнтеролог объяснила пользу стакана теплой воды по утрам

Офтальмолог развеяла главный миф о пользе черники для зрения
#врач
#диетолог
#профилактика
#симптомы
#люди
#питание
#здоровье
#диета
#еда
#повар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Таролог Крылова: Близнецов ждут приятные новости и рабочие поездки в декабре
03 декабря 2024, 13:12

Фото: iStock/amgun

В декабре Близнецов будут ждать приятные новости и поездки, связанные с работой или бизнесом. Об этом рассказала нумеролог, таролог и психолог Виктория Крылова. По ее словам, у представителей этого воздушного знака появится возможность хорошо заработать в последний месяц 2024 года.
«Однако им важно будет наладить отношения с любимым человеком — перестать к нему придираться и постоянно обижаться. В противном случае успеха не будет и в делах», — отметила она в беседе с «Москвой 24».
В то же время регрессолог, экстрасенс и таролог Аделина Панина поделилась гороскопом для Близнецов на весь следующий год. В разговоре с «Вечерней Москвой» она рассказала, что для представителей данного знака 2025 год станет периодом, полным возможностей и новых горизонтов.

В любви Близнецов в 2025 году будут ждать увлекательные и динамичные события, в карьере — шанс для дальнейшего развития, в доходах — новые источники заработка.
«Будьте открыты к новым возможностям, готовы к переменам и стремитесь к самосовершенствованию во всем, что вы предпринимаете. Пусть этот год станет для вас временем роста, достижений и радостных событий. Верьте в себя, доверяйте своим способностям и идите вперед с оптимизмом и уверенностью», — подчеркнула эксперт.
Читайте также:

«Светящееся пятно»: Таролог прокомментировал заявление Муцениеце о встрече с НЛО

Гороскоп для каждого знака зодиака со 2 по 8 декабря

Таролог Зак предсказал, каким будет 2025 год для россиян
#эксперт
#отношения
#гороскоп
#зодиак
#прогноз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава СПЧ словом «никак» описал ситуацию с правами человека в Чечне
03 декабря 2024, 13:03

Валерий Фадеев (Фото: kremlin.ru)

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев описал ход своей работы с правами человека в Чечне, об этом сообщил в беседе с РБК.
Свою работу с правами человека в северокавказской республике Валерий Фадеев описал одним словом: «Никак».

Глава Совета по правам человека уточнил, что у него нет достаточного количества ресурсов для работы в Чечне. В то же время руководство республики приглашает его приехать, отметил он.

«На днях меня пригласил муфтий Чечни, на это приглашение я, скорее всего, откликнусь», — обратил внимание Валерий Фадеев.

Ранее глава СПЧ подчеркнул, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне. Валерий Фадеев полагает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.

Читайте также:

Член СПЧ Меркачева: похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате и в узком кругу

«Зачем огород городить»: глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России

В СПЧ высказались за возвращение ко всеобщему призыву в армию
#спч
#чечня
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате