Глава медиахолдинга Readovka Костылев доставлен в больницу в Москве

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Руководителя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москве, информируют коллеги журналиста в Telegram-канале редакции. Уточняется, что несчастный случай произошел в Смоленской области.
«Алексей в ходе рабочего визита в «Многодетные деревни» собирался навестить семью Морозовых, которую он не видел около недели, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте и спросить, нужна ли какая-то помощь», — говорится в публикации холдинга.
Перед этим журналист был доставлен в смоленскую областную клиническую больницу.
Ранее сообщалось, за что россиянин поджег собственную мать в Ижевске. Возбуждено дело о покушении на убийство.
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Никита Кротов