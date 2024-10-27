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Глава медиахолдинга Readovka Костылев доставлен в больницу в Москве

27 октября 2024, 18:30
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Руководителя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москве, информируют коллеги журналиста в Telegram-канале редакции. Уточняется, что несчастный случай произошел в Смоленской области.
«Алексей в ходе рабочего визита в «Многодетные деревни» собирался навестить семью Морозовых, которую он не видел около недели, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте и спросить, нужна ли какая-то помощь», — говорится в публикации холдинга.

Перед этим журналист был доставлен в смоленскую областную клиническую больницу.



Ранее сообщалось, за что россиянин поджег собственную мать в Ижевске. Возбуждено дело о покушении на убийство.

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#москва
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#журналисты
#новости
#госпитализация
Бывший президент Боливии Моралес заявил о вооруженной попытке его задержания
27 октября 2024, 18:30

Фото: iStock/A_N

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство пыталось его задержать. Об этом написал в своих соцсетях, прикрепив видео, на котором якобы запечатлен этот момент. На кадрах видно, как экс-президент сидит в машине, по которой ведется стрельба, а у водителя заметна кровь на затылке.
«Такой была попытка задержания по указанию правительства», — говорится в подписи к видео.
Ранее издание El Deber сообщило, что прокуратура пытается добиться ордера на задержание Моралеса, так как он не явился на допрос по делу о растлении школьницы и торговле людьми. Уточнялось, что семья девочки познакомила ее с Моралесом, чтобы она смогла работать и развиваться в госсекторе, однако вскоре несовершеннолетняя забеременела от него.

До этого сообщалось, что Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран.

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#семья
#задержание
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#боливия
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Россиянин поджег собственную мать за обвинения в безделье
СК: жителя Ижевска задержали за поджог матери после обвинений в безделье
27 октября 2024, 18:12

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Жителя Ижевска задержали за покушение на убийство собственной матери, он избил ее, а после поджег на ней одежду. Об это сообщает СУ СКР по Удмуртии. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина напал на пенсионерку после того, как та назвала его иждивенцем.
По данным следствия, все произошло 19 октября, когда мужчина сидел дома и выпивал, чем спровоцировал ссору с матерью. Во время конфликта он набросился на нее, избил, а после поджег на ней одежду. Женщину увезли в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. Мужчину задержали, следователи рассчитывают через суд отправить его в СИЗО на время следствия.

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360.ru: у крановщицы произошел инсульт в Москве на сорокаметровой высоте
27 октября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На сорокаметровой высоте у машинистки башенного крана произошел инсульт в Москве, передает телеканал «360», ссылаясь на источник. Пациентка в сознании, ей оказывают помощь. Известно, что ей 40 лет.
Похожий случай произошел неделей ранее в Петербурге, где у крановщика случилась паническая атака на большой высоте. Все случилось на Октябрьской набережной, где строится высотный жилой дом. Коллега крановщика хотел попасть в кабину, но тот заперся изнутри, отказавшись спуститься. Мужчине пришли на помощь спасатели, спустив его на землю при помощи альпинистского снаряжения.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы на МКАД опрокинулся грузовик. Сейчас там работают экстренные службы.

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#россия
#россияне
#москва
#инсульт
#новости
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Дептранс: на МКАД в юго-восточной части Москвы опрокинулся грузовик
27 октября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

На МКАД в юго-восточной части столицы опрокинулся грузовик, проинформировали в Дептрансе Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на внешней стороне 19 километра в районе Бесединского моста.
«На внешней стороне 19 километра МКАД (в районе Бесединского моста) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в публикации.

В отрезке в 4,5 километра затруднено движение, резюмировали в Дептрансе.

Похожий инцидент произошел в Челябинской области, где на трассе М5 Уфа — Челябинск случилось ДТП с тремя большегрузами.

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При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье пострадали четыре человека

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Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет
#мир
#россия
#москва
#мкад
#дтп
#новости
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При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье пострадали четыре человека
27 октября 2024, 17:32

Фото: istockphoto/DmyTo

Четыре человека пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае, проинформировали в МЧС России. Трое пострадавших госпитализированы.
Перед этим Telegram-канал 112 публиковал информацию о жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставрополье, уточнялось состояние пятерых находящихся на борту человек.

Накануне сотрудники МЧС сообщали об обнаружении тела четвертого человека, находящегося на борту вертолета, упавшего в Кировской области.

Трагедия унесла жизни врача, двух фельдшеров и пилота. Уточнялось, что техника использовалась почти 38 лет, а в последнее время ее предоставляла различным организациям «Вяткавиа».

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В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии 26 октября 2024: где задержали, куда хотели сбежать, подробности

В России произошел очередной побег заключенных
#мир
#россия
#мчс
#самолёты
#крушение
#новости
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В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных
В Чите и Приамурье задержали двоих из четырех пропавших из колонии осужденных
27 октября 2024, 17:19

Фото: iStock/blinow61

Двоих из четырёх пропавших в Забайкалье осуждённых задержали в Чите и Амурской области. Об этом сообщили РИА Новости в региональном УФСИН.
В сообщении ведомства говорится, что физическая сила и специальные средства к беглецам не применялись. Согласно информации источника, заключенных доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска.

Напомним, сегодня, 27 октября, в Забайкалье четверо заключенных сбежали из исправительного центра №1 в Нерчинске. Было установлено, что среди беглецов есть осужденные за кражи, грабежи и насилие против представителей власти.

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#тюрьма
#преступники
#забайкальский край
#полицейские
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112: самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае
27 октября 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Vladimir Volovodov

Самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае, передает Telegram-канал 112. Уточняется состояние пяти человек, находящихся на борту, добавили авторы публикации.
Накануне сообщалось, что в Кировской области упал вертолет санитарной авиации. Крушение унесло жизни четырех человек, находящихся на борту: двух фельдшеров, пилота и врача.

Позже выяснилось, что винтокрылую машину эксплуатировали практически 38 лет. Технику создали в Польше, затем ею пользовались советские Военно-воздушные силы, а позже отдали Добровольному обществу содействия армии, авиации и российскому флоту.

В последнее время Ми-2 был медицинским вертолетом «Вяткавиа». Компания предоставляла технику различным организациям, в том числе и спасательным.

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#мир
#россия
#самолёты
#новости
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В России произошел очередной побег заключенных
В Забайкалье четверо заключенных устроили побег из исправительного центра
27 октября 2024, 16:22

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Забайкалье четверо заключенных устроили побег из исправительного центра №1 в городе Нерчинск. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что среди беглецов есть осужденные за кражи, грабежи и насилие против представителей власти.
По информации канала, мужчины отбывали срок в исправительном центре, но вчера, 26 октября, не пришли на принудительные работы.
«Как им удалось скрыться, неизвестно. Полиция начала розыск», — отмечает издание.
Напомним, накануне в Липецкой области из колонии сбежали шестеро заключенных. Сотрудники учреждения обнаружили их отсутствие утром при проведении обхода территории колонии. Было установлено, что через подкоп сбежали шесть заключенных. Все они являются выходцами из Средней Азии. В течение дня трех беглецов удалось задержать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой. Поиски последнего заключенного продолжаются. О том, что известно о заключенных, как они смогли сбежать и где их поймали — в материале «Радио 1».

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#полиция
#радио 1
#розыск
#поиски
#мужчины
#сотрудники
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Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии 26 октября 2024: где задержали, куда хотели сбежать, подробности
SHOT: у шестерых бежавших из липецкой колонии зэков был седьмой подельник
27 октября 2024, 16:18

Фото: iStock/nito100

26 октября стало известно, что шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные выбрались через подкоп.
О том, что известно о заключенных, как они смогли сбежать и где их поймали, в материале «Радио 1».

Побег обнаружили утром в ходе обхода


Согласно информации УФСИН по Липецкой области, утром 26 октября при проведении обхода территории зоны был обнаружен подкоп, благодаря которому осужденным удалось сбежать из учреждения. Выяснилось, что шестеро сбежавших являются выходцами из Средней Азии. По тревоге подняли личный состав, резервные группы и группы преследования. По факту произошедшего в ведомстве назначили служебную проверку.

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, все оперативные службы были сосредоточены на поиске беглецов. Сотрудники ДПС останавливали все проезжающие авто в регионе.

Сбежавшие оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана


Пятеро преступников являются гражданами Узбекистана, еще один из Таджикистана. Двоим из сбежавших по 19 лет — это Парвозбек Турабаев и Хуршидбек Ганиев. Турабаева осудили в 2023 году по статье о наркотиках в крупном размере на четыре года, Ганиева — по той же статье, но на шесть лет. Примечательно, что в месте регистрации у него указано «бомж».

Еще троим сбежавшим — по 28 лет. Это Дилшод Арслонов, Тургун Абдуллаев и Бахтиер Жумаев. Арслонов сидел за изнасилование несовершеннолетнего. Абдуллаев и Жумаев также отбывали наказание по статьям об изнасиловании.

Шестым сбежавшим является 27-летний Даврон Джабборов из Таджикистана. Он был осужден в 2022 году на шесть лет за изнасилование и разбой.

Как беглецы смогли сбежать


По данным Telegram-канала Mash, заключенные планировали побег более 6 месяцев — они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. Осужденные выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем они якобы сделали еще один подкоп — под забор — и смогли покинуть территорию колонии. Выяснилось, что инструменты для подкопа преступники украли в мастерской еще весной этого года. Пропажу тогда обнаружили, однако найти инвентарь не смогли.

Куда хотели сбежать заключенные


Беглецы намеревались разъехаться по домам после побега. Двое планировали отправиться в Подмосковье, четверо — в Узбекистан. У заключенных был с собой нож. Они объяснили, что вязли его на всякий случай.

Во время задержания один из заключенных оказал сопротивление. Правоохранительные органы были вынуждены применить табельно оружие. В результате чего беглец был ранен. Его доставили в больницу.

Где поймали сбежавших


Пятеро из шести сбежавших из ИК-2 были найдены. Сперва силовики задержали двоих в Тамбовской области. Они добрались до соседней области на попутках, где их задержали сотрудники ДПС.

После удалось поймать еще двоих. Они не успели покинуть Липецкую область. Далее представитель МВД России Ирина Волк сообщила о поимке пятого зэка. Спустя время стало известно, что после побега из колонии все осужденные переоделись в спортивные костюмы.

В этой колонии сидит известный киллер Ореховской ОПГ


Примечательно, что именно в этой колонии, откуда сбежали злоумышленники, отбывает 23-летнее наказание киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат.

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Опубликованы фото тоннеля в липецкой ИК, по которому сбежали шесть заключённых

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