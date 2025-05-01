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На подъезде к Крымскому мосту начали раздавать бутилированную воду

Фото: iStock/ Narai Chal

Фото: iStock/ Narai Chal

На майские праздники многие жители России решили поехать отдыхать на полуостров. Из-за этого на подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная очередь на досмотр.
Оперативный штаб региона объявил в Телеграм-канале о создании пунктов выдачи бутилированной воды и организации дежурства врачей у подъездов к мосту, чтобы туристы чувствовали себя комфортнее.

«Администрация Темрюкского района организовала дежурство медиков в непосредственной близости от очереди. Установлены 18 биотуалетов и два пункта раздачи питьевой воды волонтерами», — уточнили в пресс-службе оперштаба.

Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту составила 10 километров. Со стороны Тамани выстроилась вереница из 2 635 транспортных средств. Отмечалось, что в очереди придется простоять порядка четырех часов. А вот стороны Керчи автомобили проезжают спустя примерно два часа.

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#крымский мост
#пробки
#вода
#медики
#врачи
Microsoft объявил о скором прекращении работы Skype
Microsoft сообщил, что Skype прекращает работу 5 мая
01 мая 2025, 21:01

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Мессенджер для видеозвонков Skype прекращает работу 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Microsoft.
Отмечается, что учётные записи всех пользователей автоматически переведут в приложение Microsoft Teams, в котором также представлены видео, звонки, чаты, календарь и встречи.

Сервис для бесплатных звонков по сети Интернет Skype был запущен в 2003 году и сразу же произвёл фурор благодаря своему инновационному функционалу и возможности звонить по всему миру, не оплачивая при этом тарифы сотовой связи.

На пике популярности мессенджером пользовались два миллиарда человек. Однако после пандемии COVID-19 всё начало рушиться и Skype перестал догонять рынок, отдав предпочтение другим схожим сервисам.

В результате компанией Microsoft было принято решение о полном прекращении работы Skype.

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Озвучено главное отличие «Интервидения» от «Евровидения»
Швыдкой: «Интервидение» отличится от «Евровидения» языковым многообразием
01 мая 2025, 20:46

Фото: iStock/cookelma

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой озвучил главное отличие международного песенного конкурса «Интервидение» от «Евровидения». Его слова приводит ТАСС.
Швыдкой отметил, что главное отличие конкурсов заключается в языковом разнообразии «Интервидения». Такое нововведение усложнит задачу членов жюри, позволит сделать конкурс, как ожидают организаторы, более интересным для зрителя.

«Этим «Интервидение» и отличается от «Евровидения»: в последнем есть определенный стандарт, построенный на формате англоязычного исполнения. Здесь же будет представлено множество национальностей, культур – языки будут самые разные», – отметил Швыдкой.
Также он подчеркнул, что сделать шоу более интересным позволит большое число конкурсантов. Если количество участников превысит 25, составление сценария усложнится, но результат явно будет того стоить.

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В Верховной раде выразили благодарность моделям OnlyFans
Депутат Рады Гетманцев выразил благодарность моделям OnlyFans за уплату налогов
01 мая 2025, 20:07

Фото: iStock/Asian

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев выразил благодарность моделям OnlyFans за уплату налогов. Об этом сообщает РБК в своём Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что лично знаком с несколькими моделями, которые своевременно выплачивают налоги. Гетманцев отметил, что общается с такими девушками в соцсетях. По его словам, в беседах постоянно поднимается тема бюджета Украины.

Глава комитета Рады отметил, что эротические модели выплачивают крупные суммы в госбюджет, в связи с чем призвал декриминализировать их деятельность. По его словам, взимать с девушек налоги, но не вносить поправки в законодательство – это лицемерие.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских правоохранительных органов потребовали выделение из бюджета страны средства на покупку фотографий с OnlyFans. Это было необходимо для поимки жительницы Киева, зарабатывающей таким образом.

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#украина
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Биллу Гейтсу диагностировали синдром Аспергера, сообщила его дочь
Дочь Билла Гейтса сообщила о диагностированном у отца синдроме Аспергера
01 мая 2025, 18:56

Билл Гейтс (фото: Instagram* @thisisbillgates)

Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби сообщила, что её отцу диагностировали синдром Аспергера – одно из расстройств аутистического спектра.
«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», – отметила она в подкасте.
Однако издание New York Post пишет, что миллиардер ни разу публично не заявлял о таком диагнозе. Лишь в своих мемуарах он писал, что в детстве ему, вероятно, могли диагностировать расстройство аутистического спектра.

Отметим, что ярко выраженным симптомом синдрома Аспергера являются сложности в общении. Люди, страдающие этим заболеванием, испытывают трудности в распознавании чужих эмоций, понимании выражения лиц, интонации и жестов. Их поведение может казаться грубым, а интересы крайне специфическими.

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Россиянам перечислили способы сэкономить на такси в майские праздники
Экономист Беляев рассказал о способах сэкономить на такси в праздники
01 мая 2025, 18:18

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Таксисты всегда повышают цены в праздничные дни, поскольку пользуются повышенным спросом в такие периоды. Однако бывает, что перевозчики поднимают стоимость не по объективным причинам, сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.
При этом экономист озвучил несколько способов сэкономить на поездке. Так, например, можно ехать с попутчиками или комбинировать поездку с общественным транспортом.

Также следует учитывать, что в час пик цены выше, чем в обычное время. Однако есть возможность поймать более свободное время и сэкономить.

А вот договариваться с таксистом о снижении стоимости – абсолютно проигрышный вариант, отметил специалист.

«Водители такси – это такая категория людей, которая хоть и строит из себя благотворителей, но сострадания к клиенту у них нет. В такси идут люди со специальным психотипом, которые настроены на зарабатывание денег, причём максимально жёстким способом. Поэтому надеяться, что вы сможете на них воздействовать в индивидуальном порядке, – это совершенно пустые надежды», – предупредил Беляев в беседе с «Татар-информ».
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