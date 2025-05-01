На подъезде к Крымскому мосту начали раздавать бутилированную воду

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На майские праздники многие жители России решили поехать отдыхать на полуостров. Из-за этого на подъездах к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась огромная очередь на досмотр.
Оперативный штаб региона объявил в Телеграм-канале о создании пунктов выдачи бутилированной воды и организации дежурства врачей у подъездов к мосту, чтобы туристы чувствовали себя комфортнее.
Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту составила 10 километров. Со стороны Тамани выстроилась вереница из 2 635 транспортных средств. Отмечалось, что в очереди придется простоять порядка четырех часов. А вот стороны Керчи автомобили проезжают спустя примерно два часа.
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«Администрация Темрюкского района организовала дежурство медиков в непосредственной близости от очереди. Установлены 18 биотуалетов и два пункта раздачи питьевой воды волонтерами», — уточнили в пресс-службе оперштаба.
Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту составила 10 километров. Со стороны Тамани выстроилась вереница из 2 635 транспортных средств. Отмечалось, что в очереди придется простоять порядка четырех часов. А вот стороны Керчи автомобили проезжают спустя примерно два часа.
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Ольга Енгалычева