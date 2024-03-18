Депутал Госдумы призвал лишить права голоса не участвующих в выборах россиян

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Не участвующих в выборах россиян нужно лишить права голоса, считает депутат Госдумы Владимир Кошелев. Своим мнением он поделился с РИА Новости.
Парламентарий рассказал журналистам, что его беспокоит отсутствие положительной динамики в явке избирателей на выборы. Он предложил лишать избирательного права тех россиян, которые систематически игнорируют голосование.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за попытку сорвать выборы. Депутат Яна Лантратова заявила, что в ближайшее время будет дополнена соответствующая статья уголовного кодекса.
Глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК.
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«Если избиратель три раза не принимал участие в голосовании на выборах разного уровня, ему должно прийти уведомление об исключении его из списка избирателей посредством почтовой связи и через портал «Госуслуги». Восстановиться в списке избирателей и проголосовать он может в Единый день голосования, подав заявление на избирательном участке», — уточнил свою идею Кошелев.
Глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК.
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Мария Федоровцева