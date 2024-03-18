В Керчи мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень и съел его

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В Керчи мужчина, пришедший проголосовать на выборах президента России, изрисовал, порвал на куски и съел свой избирательный бюллетень. Об этом рассказал глава регионального избиркома Михаил Малышев, пишет РИА Новости.
Эта необычная ситуация на выборах случилась в Крыму. Инцидент произошёл в воскресенье 17 марта, фигурант провёл в кабинке для голосования порядка 5 минут, что вызвало подозрение у членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене «определенные знаки». В отношении нарушителя ведётся проверка.
Ранее сообщалось, что время проведения выборов были зафиксированы десятки случаев порчи бюллетеней на избирательных участках. Граждане выливали в урну для голосования зеленку или поджигали свои бюллетени. В Санкт-Петербурге в здание школы, в которой был расположен УИК, бросили «коктейль Молотова». В подмосковном Лыткарине мужчина вылил в урну для голосования краску, после чего стал счастливым фигурантом уголовного дела.
Ранее глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК.
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Ранее сообщалось, что время проведения выборов были зафиксированы десятки случаев порчи бюллетеней на избирательных участках. Граждане выливали в урну для голосования зеленку или поджигали свои бюллетени. В Санкт-Петербурге в здание школы, в которой был расположен УИК, бросили «коктейль Молотова». В подмосковном Лыткарине мужчина вылил в урну для голосования краску, после чего стал счастливым фигурантом уголовного дела.
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Мария Федоровцева