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В Керчи мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень и съел его

18 марта 2024, 17:12
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

В Керчи мужчина, пришедший проголосовать на выборах президента России, изрисовал, порвал на куски и съел свой избирательный бюллетень. Об этом рассказал глава регионального избиркома Михаил Малышев, пишет РИА Новости.
Эта необычная ситуация на выборах случилась в Крыму. Инцидент произошёл в воскресенье 17 марта, фигурант провёл в кабинке для голосования порядка 5 минут, что вызвало подозрение у членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене «определенные знаки». В отношении нарушителя ведётся проверка.

Ранее сообщалось, что время проведения выборов были зафиксированы десятки случаев порчи бюллетеней на избирательных участках. Граждане выливали в урну для голосования зеленку или поджигали свои бюллетени. В Санкт-Петербурге в здание школы, в которой был расположен УИК, бросили «коктейль Молотова». В подмосковном Лыткарине мужчина вылил в урну для голосования краску, после чего стал счастливым фигурантом уголовного дела.


Ранее глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК.

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#россия
#выборы
#крым
#керчь
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Россиянам подсказали идеальное блюдо для Великого поста
Диетолог Попова назвала баклажаны на кокосовом молоке идеальным постным блюдом
18 марта 2024, 17:39

Фото: istockphoto.com/RasselOK

Во время Великого поста важно следить за разнообразным и вкусным рационом, считает диетолог Наталья Попова. Она поделилась идеальным постным блюдом в беседе с aif.ru.
Попова порекомендовала приготовить баклажаны, запеченные на кокосовом молоке. По ее мнению, в качестве растительной альтернативы обычному молоку можно использовать не только кокосовое, но и овсяное или миндальное. Другим вкусным вариантом, по мнению диетолога, станут корейские сливки, приготовленные на основе кукурузной патоки.

Кроме того, Попова советует включать в рацион поста больше авокадо, который, хоть и является фруктом, содержит много полиненасыщенных кислот, не уступающих рыбьим.

Еще одним советом диетолога является посещение врача для проверки общего состояния организма и, при необходимости, получения рекомендаций по применению поливитаминных комплексов для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

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Названы плюсы детского сада для ребёнка
Врач Чахнашвили назвала плюсами детсада социализацию и режим
18 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/nilimage

Педиатр Мария Чахнашвили заявила, что детский сад полезен для ребёнка, поскольку там дети социализируются, учатся общаться друг с другом, находят друзей.
Также в детсаду у ребёнка формируется режим дня. По словам специалиста, дети, посещающие садик, реже болеют в начальной школе.

«Дети в садах получают помощь квалифицированных специалистов: педагогов, психологов, логопедов. В домашней обстановке очень сложно обеспечить ребёнку достаточное количество свободного пространства для игр и творчества. Также программа обучения в садах построена с учётом программы тестирования в первый класс», — добавила в беседе с Газета.ру Чахнашвили.

Кроме этого, в детском саду ребёнок учится управлять своим поведением.

Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что вводить блины в рацион ребенка можно начиная с 2 лет.

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#детский сад
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Экономист Лобода спрогнозировал в России рост цен на «вторичку»
18 марта 2024, 17:18

Фото: istockphoto.com/yavorskiy

Экономист, директор по коммуникациям компании Андрей Лобода заявил, что в этом году ожидается подорожание вторичной недвижимости в России на 5%.
«В этом году цены на «вторичку» в крупных городах будет стагнировать или вырастут, но на очень небольшую величину. После отмены программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля, если только её не продлят в отдельных регионах, спрос на вторичное жилье постепенно начнёт расти», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Он отметил, что более дешёвой альтернативой квартирам являются апартаменты.

Ранее специалист в области недвижимости Олег Бендриков заявлял, что повышение ключевой процентной ставки в России может привести к увеличению стоимости аренды жилой недвижимости.

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В Подмосковье с начала месяца выявили около 100 нелегальных перевозчиков стройотходов
18 марта 2024, 17:11

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

96 водителей, привозивших строительный мусор без специального, были выявлены с помощью дорожных камер в Московской области в начала марта, общая сумма штрафов уже превысила 15 с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«В упрощённом режиме для всех 96 нарушителей были сформированы административные постановления, сумма штрафов с начала марта составила 15 миллионов 643 тысяч рублей», — отметила глава надзорного ведомства Светлана Аипова.
Больше всего перевозчиков-нелегалов оказалось в Дмитровском городском округе. Там в объективы камер попали 48 нарушителей. Чаще всего они курсировали по Рогачёвскому шоссе у деревень Капустино и Еремино. Сумма наложенных на них штрафов составила 11 миллионов 850 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что штраф за перевозку строительных отходов и грунтов без специального разрешения составляет от 3 до 5 тысяч рублей для физлиц и от 10 до 40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Должностные лица должны будут заплатить за это нарушение от 15 до 30 тысяч рублей штрафа, а юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей.

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#подмосковье
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В голосовании по благоустройству приняли участие уже около 500 тысяч человек
18 марта 2024, 16:25

Фото: iStock/-101PHOTO-

Почти полумиллиона человек уже приняли участие в IV Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства с момента его открытия 15 марта, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«По состоянию на 13:00 понедельника, 18 марта, на сайте проекта проголосовали более 477 тысяч человек», — отмечается в сообщении.
Отдать свой голос за ту или иную территорию может любой желающий старше 14 лет. Объекты, набравшие максимальное число голосов, пойдут в программу по благоустройству на 2025 год.

Голосование проводится в четвёртый раз. В этом году в список от Подмосковья вошло 220 объектов: две набережные, семь пешеходных зон, восемь парков и 203 сквера. Территории расположены в 53 городских округах Московской области.

Голосование проводится на платформе gorodsreda.ru, оно продлится до 30 апреля.

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В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня
МВД: в Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня
18 марта 2024, 15:59

Фото: istock / ia_64

Жительница Майкопа стала объектом уголовного дела после того, как она прикурила от Вечного огня на мемориале в Краснодаре и бросила в пламя венок.
Как сообщили в городском УМВД 18 марта, в результате венок загорелся, а звезда Вечного огня была повреждена.

Женщину вскоре задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанной оказалась 47-летняя жительница Майкопа, которая, судя по внешним признакам, была в состоянии опьянения.

«Возбуждено уголовное дело по статье 243 частью 1 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», — говорится в сообщении.
За подобное деяние женщине может грозить до трех лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

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Для подмосковных студентов-сварщиков провели онлайн-урок
18 марта 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Онлайн-урок организовали для студентов из Московской области, получающих специальность «Сварщик», занятие провёл провел преподаватель Автомобильно-дорожного колледжа городского округа Бронницы Дмитрий Исаев, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Студентам второго курса, обучающимся по профессии «Сварщик ручной и частично механизированной наплавки», рассказали об измерительном и визуальном контроле качества сварных изделий: что это такое и как его проводить. В рамках урока студентам показали обучающий видеоролик. Кроме того, с ребятами обсудили последствия халатного контроля за качеством сварки», — говорится в сообщении.
Онлайн-занятие было проведено в соответствии с расписанием образовательно- производственного кластера «Металлургия» в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

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В Люберцах простроят торговый центр с ФОКом
18 марта 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО

Торговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом построят на улице Инициативная в Люберцах, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Площадь двухэтажного здания составит 4900 квадратных метров. На первом этаже будет находиться супермаркет, аптека и кафе, а также предприятия по оказанию бытовых услуг, а второй этаж предназначен для физкультурно-оздоровительного комплекса, в состав которого войдут СПА-зона, солярий и хаммамы», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории организуют парковку на 60 машин и велопарковку, а также проведут озеленение.

Начать строительство планируется во втором квартале текущего года, сдать готовый объект в эксплуатацию — в третьем квартале 2025 года.

Реализация проекта позволит создать в округе Люберцы дополнительно 54 рабочих места.

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В России «похоронили» короля Карла III: Что случилось с монархом и куда пропала Миддлтон
Информация о смерти Карла III оказалась недостоверной
18 марта 2024, 15:23

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

18 марта 2024 российский сегмент Интернета накрыла новость о смерти короля Великобритании Карла III. СМИ и Телеграм-каналы начали распространять сообщение о смерти монарха. Фейковая новость быстро разлетелась по Сети и буквально через полчаса была опровергнута. Что произошло и откуда появился «вброс» — в материале «Радио 1».

«Король умер»

Первым о смерти короля Британии сообщил Телеграм-канал Mash, ссылаясь на документ якобы из Букингемского дворца. Через 20 минут сообщение опровергли, назвав его фейком. Однако российские СМИ было не остановить и ряд крупные информагентства опубликовали новость. Оказалось, что фейковое заявление о смерти монарха появилось в соцсетях минимум 8 часов назад.

Разумеется, на сайте Букингемского дворца никаких сведений об этом нет.

Откуда пошел вброс?

Причиной распространения ложной информации стали данные о тяжелой болезни Карла. Ранее стало известно, что у 75-летнего британского правителя диагностировали рак предстательной железы. Монарх уже приступил к лечению, а все государственные обязанности короля были распределены на других членов королевской семьи.

Кроме того, ранее издание Express писало, что в Британии начали подготовку на случай смерти короля. План действий получил название «Мост Менай». Название было дано в честь подвесного моста в Уэльсе из-за отношений короля с эти регионом: Чарльз был принцем Уэльским более 64 лет.

В плане действий указано, что первыми о смерти короля узнают премьер-министр Британии и другие официальные лица, после будет сделано объявление в прямом эфире. После оглашения королем будет провозглашен принц Уильям, который выступит с обращением перед гражданами.

Куда пропала Кейт Мидлтон?

Помимо новостей о смерти правителя, интернет обсуждает пропажу герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. В середине января королевская семья сообщила, что Кейт была проведена операция на животе. Там отметили, что она вернется к своим обязанностям после Пасхи.

Жители Великобритании заволновались, узнав, что принцессе нужно так много времени на восстановление.

После этого Миддлтон попала в скандал. Она опубликовала в Сети фото, на котором сидит в окружении своих детей. Но поклонники заметили, что снимок был поддельным. После этого вновь начались активные обсуждения с предположением о пропаже принцессы. Затем в соцсетях Кейт написала, что она просто «переборщила с ретушью» и принесла извинения за неудачный снимок.

Британцы не поверили ее словам и начали строить новые теории о судьбе Миддлтон. По мнению поклонников, она сейчас проходит лечении, но находится в тяжелом состоянии, или же отсутствует на массовых мероприятиях из-за ссоры внутри королевской семьи. Также поклонники не исключаются смерть принцессы во время операции.

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В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III
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