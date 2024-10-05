Депутат Бессараб назвал условие получения более высокой пенсии

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В первую очередь, чтобы получать высокую пенсию, нужно работать официально и получать «белую» зарплату, а не выплаты в конверте, с которых не идёт никаких пенсионных отчислений. Об этом заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В разговоре с изданием «Лента.ру» депутат посоветовала желающим претендовать на высокую пенсию выработать необходимый стаж и получить необходимое количество пенсионных баллов. Также парламентарий напомнила, что сейчас государство предоставляет возможность софинансирования, и ею стоит воспользоваться. Чтобы обезопасить себя, есть смысл отложить пенсионные сбережения. Это даст дополнительно порядка 360 тысяч рублей.
Светлана Бессараб подчеркнула, что на сегодняшний день нет пенсий ниже прожиточного минимума во всех субъектах Российской Федерации. Если такая ситуация встречается, то это, как правило, связано с так называемой теневой занятостью, когда человек не был официально трудоустроен и не выработал необходимый пенсионный стаж, хотя и трудился все эти годы. Поэтому так важны официальное трудоустройство и «белая» зарплата, заключила депутат.
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Александр Бойцов