Депутат ГД Толмачёв отметил прозрачность выборов Президента РФ

Фото: Радио 1
Депутат Государственной Думы Александр Толмачёв отметил, что выборы Президента РФ понятные и прозрачные для жителей страны. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1».
«Сегодня я уже побывал на месте волонтера и сам попробовал зайти в любой УИК дистанционный и посмотреть, что там происходит. И это очень здорово, потому что не надо никуда ехать, никому звонить, никого спрашивать. Ты можешь своими глазами в реальном времени, в формате онлайн, увидеть все, что происходит на конкретном УИКе, в конкретном муниципальном образовании в нашем регионе. И это здорово, потому что это снимет часть вопросов, которые могут родиться у тех, кто дискредитирует нашу избирательную систему в нашей стране», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что трехдневный формат выборов намного удобнее для жителе, так как не нужно подстраиваться и выбрать наиболее удобный день и время для голосования.
«Как сказал президент, если ты хочешь проявить реальный патриотизм, надо прийти на избирательный участок и проголосовать. И мы прекрасно понимаем о том, что сегодня есть любая опция,когда можно прийти в любой из трех дней голосования. И многие люди старшего поколения уже приходят на участки. Мы видим как раз что они являются активными, если раньше не был только выход свет воскресенье они теперь мне кажется как и наблюдатели будут приходить и как голосующие», — поделился Александр Толмачёв.
Стоит отметить, что благодаря новым современным технологиям, которые применяются во время проведения выборов наблюдатели могут выполнять свою работу более оперативно и качественно, а также процесс голосования становится более прозрачным.
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