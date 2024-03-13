Жителей Подмосковья пригласили прийти на выборы всей семьей и принять участие в конкурсе

Фото: iStock/bizoo_n
Избирателей из Подмосковья приглашают прийти на участки для голосования 15-17 марта вместе со своими родными и близкими. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать общее фото на избирательном участке. Чем больше членов семьи на фото, тем больше шансов на победу.
Если избиратели голосуют удаленно, то можно сделать фото на фоне компьютера. Затем фотографию нужно опубликовать на своей странице в социальной сети «Одноклассники» или «Вконтакте», сопроводив хештэгом проекта #всейсемьей.
Розыгрыш призов состоится 4 апреля. Победители смогут получить сертификаты на покупки OZON, семейные фотокниги и т.д. Среди финалистов будут разыграны семейные путешествия.
Более подробная информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.
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Если избиратели голосуют удаленно, то можно сделать фото на фоне компьютера. Затем фотографию нужно опубликовать на своей странице в социальной сети «Одноклассники» или «Вконтакте», сопроводив хештэгом проекта #всейсемьей.
Более подробная информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.
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Анастасия Хохлова