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Жителей Подмосковья пригласили прийти на выборы всей семьей и принять участие в конкурсе

13 марта 2024, 17:22
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Избирателей из Подмосковья приглашают прийти на участки для голосования 15-17 марта вместе со своими родными и близкими. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать общее фото на избирательном участке. Чем больше членов семьи на фото, тем больше шансов на победу.

Если избиратели голосуют удаленно, то можно сделать фото на фоне компьютера. Затем фотографию нужно опубликовать на своей странице в социальной сети «Одноклассники» или «Вконтакте», сопроводив хештэгом проекта #всейсемьей.


Розыгрыш призов состоится 4 апреля. Победители смогут получить сертификаты на покупки OZON, семейные фотокниги и т.д. Среди финалистов будут разыграны семейные путешествия.

Более подробная информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.

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Для подмосковных победителей интеллектуальных игр провели экскурсию по выставке «Россия»
13 марта 2024, 17:44

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума и ученики Ивановской школы, одержавшие победу на Всероссийских интеллектуальных играх, посетили международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Экскурсию для ребят провели гиды программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». В программу вошло посещение павильона Сбера, павильона «Россия — моя история» и прочие разделы выставки, посвящённые различным отечественным достижениям», — отмечается в сообщении.
Всероссийские интеллектуальные игры были организованы обществом «Знание» в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты». В играх, посвящённых современным успехам России в науке и промышленности, приняли участие студены и школьники из 28 регионов страны.

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Мужчина отбился от тащившего его в лес за ногу медведя
13 марта 2024, 17:28

Фото: iStock/valdecasas

В Таиланде гималайский медведь набросился на мужчину, но растерзать жертву не смог. Об этом сообщает The Thaiger.
Пхумин Джойсаку из провинции Бурирам отправился в лес, чтобы собирать яйца муравьев. В процессе он почувствовал приближение огромного зверя. Им оказался гималайский медведь.

Хищник сразу же набросился на мужчину, вцепился ему в руку, повалил на землю и за ногу потащил в заросли. Мужчина оперативно вспомнил, что прихватил с собой на лесную прогулку нож. Он стал им резко размахивать, чем и отпугнул медведя.

Когда Джойсаку удалось перевести дух и удостоверится, что он находится в безопасности, потерпевший позвонил жене и попросил о помощи. Родные, прибывшие на место происшествия, нашли Джойсаку сидящим на земле с окровавленными руками и ногами. Позже он заявил, что раскаивается, если случайно ранил зверя, потому что хотел только напугать его.

Местные жители рассказали, что это уже ни первый случай, когда медведи выходят к людям в этих краях. Обычно звери ведут себя не агрессивно. Представитель местного заповедника предположил, что мужчине встретилась самка гималайского медведя, у которой недавно появилось потомство, потому она вела себя агрессивно по отношению к пришедшему на ее территорию человеку.

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#медведи
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Умер американец, проживший более 70 лет в «железном легком»
Умер Пол Александер, проживший более 70 лет в аппарате искусственного дыхания
13 марта 2024, 17:24

Фото: iStock/Soumen Hazra

Американец Пол Александер, который почти всю свою жизнь провел на аппарате искусственного дыхания «железное легкое» из-за последствий полиомиелита, скончался в возрасте 78 лет.
Об этом сообщили на его странице на платформе Gofundme, где собирались средства для его поддержки.

«Пол Александер... скончался... После того, как он перенес полиомиелит в детстве, он провел более 70 лет прикованным к "железному легкому"», — говорится в сообщении.
Тем не менее, отмечается, что за это время он достиг многих успехов: поступил в колледж, стал юристом и писателем. Со временем, однако, он лишился возможности покидать свое медицинское устройство.

Причина смерти Александера в сообщении не уточняется.

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В Минсельхозпроде МО рассказали, где можно будет попробовать необычные блины
13 марта 2024, 17:20

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В этот праздник особенными точками притяжения становятся предприятия общественного питания,, тематические ярмарки и парки, где любой желающий может полакомиться блинами. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В регионе около 1 000 мест общественного питания на Масленицу ввели специальное меню и предложения с широким разнообразием блинов и традиционных закусок

«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту, на которую уже нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и главное — вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории 6 фермерских хозяйств пройдут широкие празднования, которые сопровождаются дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что все желающие смогут попробовать блины из страусиных яиц в Серпухове и побывать на гастрофестивале в Истре.

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Инспекторы ГУСТ МО выявили 600 нарушений при размещении рекламы
13 марта 2024, 17:00

Фото: ГУСТ МО

Порядка 600 нарушений при размещении листовок и объявлений устранили в Подмосковье зимой. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
К незаконному размещению листовок и рекламы относятся услуги частного мастера, продажа или аренда жилья, а также информация о кредитах и микрозаймах.

«Команда ГУСТ МО внимательно следит за содержанием фасадов и для жителей, и для гостей региона, которые приезжают увидеть достопримечательности. В течение трех зимних месяцев под контролем инспекторов сотрудники ответственных организаций ликвидировали около 590 нарушений при размещении рекламных материалов. «Предпринимателям» стоит отметить, что опоры освещения, заборы и стены — также не лучшее место для продвижения услуг», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что за незаконное размещение рекламы на фасадах и фонарях можно получить штраф от 1,5 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, сумма зависит от статуса лица.

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МИД РФ не сообщает о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА на Петербург
13 марта 2024, 16:54

Фото: сайт Кремля

МИД России не обладает информацией о причастности Финляндии и Эстонии к недавним атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга 13 марта.
Захарова сообщила, что не располагает информацией о фактах причастности Финляндии и Эстонии к недавним атакам беспилотников по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. При этом дипломат подчеркнула, что не может стопроцентно отрицать подобного проявления от вышеуказанных стран.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковёр». Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты. Авиасообщение было приостановлено из соображений безопасности.

В ночь на 12 марта над территорией России было сбито или перехвачено 25 украинских беспилотников. Из них два уничтожили в Московской области и один — в Ленинградской.

План «Ковёр» введён в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге

ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России

Столичный аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы
#мид рф
#мария захарова
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Строительная готовность участка трассы ЮЛА в Балашихе достигла 60%
13 марта 2024, 16:52

Фото: Елизавета Приймак

Южно-Лыткаринскую автодорогу строят в Московской области, участков в микрорайоне Новое Павлино в городском округе Балашиха построен уже на 60 процентов. Об этом рассказал технический директор компании-подрядчика «Русские автомобильные дороги» Николай Фурсевич, передаёт корреспондент Елизавета Приймак.
«В настоящее время работы выполнены на 60%. От этого участка дорога будет проходить через микрорайон Павлино, деревню Фенино, полигон Кучино и переходить Носовихинское шоссе. Здесь предусмотрена удобная развязка и съезд на трассу М-12 «Восток», — отметил Фурсевич.
Он добавил, что строительные работы ведутся и днём, и ночью, сейчас полностью выполнены задачи по забивке свай, монтажу металлоконструкций и бетонированию.

Южно-Лыткаринскую автодорогу строят на территории городских округов Лыткарино, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Раменский. Общая протяжённость новой дороги составит 45 километров. ЮЛА позволит разгрузить МКАД, юго-восточные вылетные магистрали, а также улицы населённых пунктов, находящихся рядом с трассой.

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#дорогимо
#дорога
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Подмосковье представило достижения в сфере ИИ на выставке «Россия»
13 марта 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 30 проектов с использование искусственного интеллекта реализуется в Московской области в городском хозяйстве, здравоохранении и ряде других сфер. Достижения региона были представлены на выставке-форуме «Россия» в рамках Дня искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«В регионе искусственный интеллект позволил сэкономить порядка 1,7 млрд рублей, которые раньше тратились на человеческие ресурсы», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
В числе примеров, которые она привела, использование нейросети для контроля за чистотой общественных территорий Подмосковья, выявление незаконных торговых точек, помощь пользователям портала «Добродел», где искусственный интеллект анализируют присланную фотографию или описание проблемы и рекомендует пользователю подходящую тему для его сообщения.

В областном здравоохранении ИИ-технологии применяются для анализа медицинских снимков и оптимизации взаимодействия врача с пациентом через аудиобейдж. В планах — задействовать искусственный интеллект для составления предварительного анамнеза. Кроме того, нейропомощника планируют внедрить в Центре управления регионом, чтобы он собирал информацию по проблемам в том или ином округе.

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#надежда куртяник
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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье началась регпрограмма Всемирного фестиваля молодежи
13 марта 2024, 16:29

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Московской области стартовала региональная программа Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Для участников Всемирного фестиваля молодежи в России подготовили 30 региональных программ для знакомства со страной.

В программе Подмосковья приняли участие порядка 50 человек из 30 стран, которые разделены на две группы.

«Иностранная делегация знакомится с достоянием советской и российской армий в Музее техники Вадима Задорожного, посещает уникальную выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников», дегустирует знаменитый подмосковный сыр. А еще молодежь со всего мира узнает больше о России в уникальном культурно-историческом комплексе «Патриот», посещает Главный храм Вооруженный Сил Российской Федерации и Музей «Дорога памяти». Уверена, ребята смогут не только лучше узнать наше Подмосковье, но и прочувствовать глубокую русскую духовную культуру, впечатлиться размахом «русской души», о которой так много говорят во всем мире»,— поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что программа продлиться до 17 марта. Кроме этого, ребята смогут принять участие в Масленице, которая пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

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