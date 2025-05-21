Депутат Госдумы ответила на высказывание журналиста об отмене пенсии по старости в России

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В России никогда не отменят пенсии по старости, так как законодательство РФ сформировано таким образом, что не допускается ухудшение жизни граждан. Именно так ответила депутат Госдумы Светлана Бессараб на высказывание журналиста «Соловьев Live» Сергея Мардана, который предложил полностью отменить пенсию по старости.
Парламентарий подчеркнула, что пенсии гарантированы государством и индексируются не ниже уровня инфляции. Она добавила, что размер выплат зависит только от трудового стажа и объёма отчислений, а не от социальных факторов.
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«Пенсии формируются не за социальное положение, не за социальную, скажем так, благонадежность, не по факту демографической ситуации и не за то, сколько детей родил и воспитал пенсионер. Пенсии формируются из трудовой деятельности — сколько человек заработал, столько он и получает», — цитирует слова Бессараб NEWS.ru.Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в августе этого года работающим пенсионерам сделают перерасчёт страховой пенсии.
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Анастасия Чубина