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Депутат Госдумы ответила на высказывание журналиста об отмене пенсии по старости в России

Депутат Бессараб: в России ни в коем случае не отменят пенсии по старости
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России никогда не отменят пенсии по старости, так как законодательство РФ сформировано таким образом, что не допускается ухудшение жизни граждан. Именно так ответила депутат Госдумы Светлана Бессараб на высказывание журналиста «Соловьев Live» Сергея Мардана, который предложил полностью отменить пенсию по старости.
Парламентарий подчеркнула, что пенсии гарантированы государством и индексируются не ниже уровня инфляции. Она добавила, что размер выплат зависит только от трудового стажа и объёма отчислений, а не от социальных факторов.
«Пенсии формируются не за социальное положение, не за социальную, скажем так, благонадежность, не по факту демографической ситуации и не за то, сколько детей родил и воспитал пенсионер. Пенсии формируются из трудовой деятельности — сколько человек заработал, столько он и получает», — цитирует слова Бессараб NEWS.ru.
Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что в августе этого года работающим пенсионерам сделают перерасчёт страховой пенсии.

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Бабичев рассказал, что станет главным фактором победы в «Интервидении»
Критик Бабичев: выбор песни станет главным фактором победы РФ в «Интервидении»
21 мая 2025, 12:25

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Удачный выбор композиции станет основополагающим для победы на конкурсе «Интервидение», а написать подходящую песню, опираясь на знание собственных возможностей, может сам Ярослав Дронов (Shaman). Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с ТАСС подчеркнул важность международного восприятия исполнителя и его песни.
Как отметил эксперт, песня должна быть либо написана специально для смотра, либо выпущена не ранее конца 2024 года.

«Главенствующим образом определяют успех и возможную победу на конкурсе выбранные песни. Будет ли она запоминающейся, ляжет ли на душу и желательно, не только нашему народу. Потому что песня, прежде всего, и артисты, должны понравиться зарубежной аудитории», — пояснил критик.

Кандидатура Дронова была выбрана на основе опроса ВЦИОМ. Евгений Бабичев ерт отметил, что этот артист готов с полной отдачей выступить на международной сцене и отстоять честь страны.

Как стало известно 19 мая, Shaman станет представителем России на «Интервидении». Сам конкурс состоится 20 сентября 2025 года в Москве.

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С микрокредитных организаций Петербурга взыскали деньги за несуществующий кредит
21 мая 2025, 11:45

Фото: iStock/Ton Photograph

С микрокредитных организаций Санкт-Петербурга взыскали в пользу москвича почти 35 тысяч рублей за несуществующий кредит. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ Федеральной службы судебных приставов РФ по городу.
По данным издания, 25-летний москвич получил сообщение о том, что он должен выплатить задолженности по договорам займа. Однако мужчина никогда не обращался в МКК. Тогда он сделал запрос в Бюро кредитных историй и узнал, что на его имя оформлено три кредита на сумму порядка 60 тысяч рублей. При этом в договорах значился номер его матери. Житель Москвы принял решение обратиться в полицию.

«Суд посчитал, что действиями компаний были нарушены личные неимущественные права и нематериальные блага, в частности право на доброе имя, использование персональных данных», — говорится в статье.

Отмечается, что суд признал договоры недействительными и взыскал с МКК почти 35 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Тем временем стало известно, что на Украине действует порядка 200 мошеннических колл-центров, пишут argumenti.ru.

По словам замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации МВД РФ Дениса Костина, там работают бывшие силовики.

«В этих кол-центрах все четко распределено: каждый знает свою роль, а за нарушение схем предусмотрены штрафы. Если раньше, когда мошенник звонил, можно было посмеяться, задать ему вопрос: «Чей Крым?», а он отвечал матом и клал трубку, то сейчас это им делать запрещено», — пояснил Костин.

Он призвал не говорить с сомнительными собеседниками по телефону и сразу класть трубку. Костин напомнил, что различные коды просят только мошенники, а ФСБ приезжает без предупреждения.

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#рф
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Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Вместе против коррупции!»
21 мая 2025, 11:14

Фото: iStock / Oksana Kalinina

В Генеральной прокуратуре России в текущем году проводится Международный молодёжного конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Он проходит под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Конкурсные работы – антикоррупционные плакаты и видеоролики – принимают на сайте конкурса до 1 октября 2025 года. На том же сайте размещены правила проведения конкурса. Они доступны на всех официальных языках Организации Объединенных Наций», – говорится в сообщении.
Подведение итогов конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

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#коррупция
#подмосковье
#московская область
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«Это отвратительно»: агроном раскрыл, на что указывают червяки в клубнике
Агроном Хондырев: Червяки в клубнике портят товарный вид, но не саму ягоду
21 мая 2025, 10:43

Фото: iStock/Artico

Наличие различных паразитов в клубнике указывает на то, что её не обрабатывали огромным количеством химии. Об этом рассказал фермер, агроном Вячеслав Хондырев.
По словам специалиста, ягоды, фрукты и овощи регулярно обрабатывают химикатами, чтобы в них не было никаких червячков.

«Если обрабатывают очень хорошо, если химии реально много — никаких червячков не будет. А если червячки есть, то само по себе, конечно, это отвратительно, но, однако же, это говорит о том, что там нет или мало химии», — пояснил Хондырев в беседе с Life.ru.

При этом эксперт уточнил, что, если червячков в клубнике много, то такую ягоду лучше не покупать. В случае обнаружения животных в клубнике уже дома, её стоит просто хорошо промыть под проточной водой.

Хондырев добавил, что червячки портят внешний вид, но не саму клубнику.

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#дома
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«Финансовые и психологические проблемы»: стало известно, зачем подростки продают невинность
Психолог Ромашина: продажа невинности обусловлена психологическими проблемами
21 мая 2025, 10:27

Фото: iStock/Motortion

Девушки могут решаться на продажу девственности из-за психологических и финансовых проблем. Так считает клинический психолог Ольга Ромашина.
«В большинстве случаев на такой шаг идут из-за отсутствия эмоционального контакта — человек начинает вести беспорядочную половую жизнь или продает невинность, чтобы заглушить свою потребность во внимании», — рассказала Ромашина в беседе с «Постньюс».

При этом клинический психолог и автор Telegram-канала «Психолог пишет» Дарья Яушева уточнила, что девственность чаще всего продают подростки 14-18 лет. Делают они это из-за финансовой нужды. В группе риска обычно оказываются сироты, а также дети из неблагополучных семей.

«Существует еще ряд психологических проблем: ощущение отчуждения, диссоциации с телом, когда человек не чувствует, что его тело принадлежит ему, а значит, можно от него "отделиться" и продать», — пояснила эксперт.

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