Депутат Хамзаев хочет наградить дагестанцев, спасавших людей из автобуса в Петербурге

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал наградить уроженцев Дагестана, которые пришли на помощь пассажирам затонувшего в Мойке автобуса. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Хамзаев рассказал об уроженцах Дагестана Гаджиеве Идрисе Исматулаевиче, Джабраилове Шахбане Джабраиловиче и Гасанове Мухаммаде Рамазановиче. По словам депутата, мужчины ехали на пятничную молитву, однако не смогли пройти мимо трагедии и стали помогать.
Хамзаев похвалил мужчин и добавил, что дагестанцы никогда не пройдут мимо чужого горя.
Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
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Хамзаев похвалил мужчин и добавил, что дагестанцы никогда не пройдут мимо чужого горя.
Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
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Екатерина Коршунова