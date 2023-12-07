Депутат Хамзаев призвал к проверкам в сфере хранения оружия дома

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя стрельбу в брянской гимназии, заявил, что необходимы соответсвуующие проверки в сфере хранения гражданами оружия дома.
«Как оружие попало в руки ребёнка? За это ответственность несёт родитель. В этой части мы не просто порядок должны навести, а должны быть конкретные проверки: в каком состоянии и как оружие хранится дома. Когда выдаётся лицензия, то кто-то из сотрудников должен убедиться, что дома есть для этого сейф. Делается ли эта проверка — вопрос открытый», — прокомментировал в беседе с RT Хамзаев.
Кроме того, он отметил, что и система безопасности в учебных заведениях также нуждается в особом внимании.
«Ранены пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие», — приводит «Царьград» слова Богомаза.
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Мелисса Тимофеева