Депутат Хинштейн возмутился карьерным ростом судьи, отпустившего мигранта-рецидивиста

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Самарский судья, отпустивший мигранта-рецидивиста, впоследствии напавшего на депутата Госдумы Михаила Матвеева, продолжает строить карьеру на своей должности. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Отмечается, что мировой судья судебного участка №15 Кировского района Самары Сергей Лясковский заявился на конкурс в Высшую квалифколлегию судей России в надежде получить должность федерального судьи Самарского гарнизонного военного суда.
При этом уточняется, что ранее этот пост занимаю тесть Лясковского Алексей Жарков, который сейчас является исполняющим обязанности председателя шестого кассационного суда и ближайшим соратником лишённого судейских полномочий Александра Ефанова.
Хинштейн напомнил, что в ноябре 2022 года Лясковский прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении мигранта Бохирова, обвиняемого в краже. Уточняется, что это уже повторное привлечение иностранца к уголовной ответственности. После снятия дела с рассмотрения Бохиров вместе с сообщниками напал на депутата Матвеева, после чего уже окончательно был арестован.
В заключение депутат подчеркнул, что направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России обращение о недопустимости назначения Лясковского федеральным судьёй.
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При этом уточняется, что ранее этот пост занимаю тесть Лясковского Алексей Жарков, который сейчас является исполняющим обязанности председателя шестого кассационного суда и ближайшим соратником лишённого судейских полномочий Александра Ефанова.
Хинштейн напомнил, что в ноябре 2022 года Лясковский прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении мигранта Бохирова, обвиняемого в краже. Уточняется, что это уже повторное привлечение иностранца к уголовной ответственности. После снятия дела с рассмотрения Бохиров вместе с сообщниками напал на депутата Матвеева, после чего уже окончательно был арестован.
В заключение депутат подчеркнул, что направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России обращение о недопустимости назначения Лясковского федеральным судьёй.
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Анастасия Чинкова