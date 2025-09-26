«Ты был частью моей жизни»: российские звёзды поделились воспоминаниями о Тигране Кеосаяне

26 сентября 2025, 19:36

Поплавская, Канделаки и Милявская высказались о смерти Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российские звёзды в пятницу выразили соболезнования журналистке Маргарите Симоньян в связи со смертью её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна.





Актриса Яна Поплавская посвятила телеведущему пост в своём Telegram-канале. Она выразила глубокое сожаление, отметив, что теперь Тигран не сможет вырастить своих маленьких детей, которых он очень любил и для которых был замечательным отцом.





«Но я точно знаю, что любовь побеждает смерть. Для человека, который любит, смерти нет. Самое главное, что оставляет после себя человек – любимые, любящие люди, умение любить», – написала Поплавская.

«Я никогда не забуду нашу первую встречу в клубе «Пилот»... Ты всегда был добр ко мне. Каждый твой звонок был тёплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся. Как же твоего голоса будет не хватать теперь...», – поделилась эмоциями журналистка.

«Тигран... Ты был частью моей жизни до 2000-х... Такая смешная, яркая, творческая жизнь била из нас ключом. Дуэт «Академия» не мог быть без Тиграши. А Тиграша всегда знал, где в старой коммуналке холодильник, и заходил в него как прописанный жилец. И дача, на которой холодные вечера были теплейшими! (...) Ты для меня навсегда останешься тем Тиграшей, снявшим хорошие, тёплые фильмы, и тем, кому, сильно выпив, я могла звонить по ночам за советом... и ты всё это слушал. Теперь я давно не пью, а тебя уже нет на земле...», – эмоционально высказалась Лолита в Telegram.