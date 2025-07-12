«Люди не понимают, каково это на самом деле»: Оксана Самойлова устала работать блогером

12 июля 2025, 00:19

Оксана Самойлова призналась, что устала работать блогером

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова уже долгие годы активно развивает свой блог и ежедневно рассказывает о жизни своей семьи. Миллионы подписчиков наблюдают за соцсетями блогера. Как оказалось, звезда уже устала от своей работы.





По признанию Оксаны, быть блогером — тяжелый труд, от которого нужно отдыхать. Это не пустое развлечение, а настоящая работа. При этом о месячном отпуске, как у обычных граждан, здесь не может быть и речи, ведь подписчиков регулярно нужно радовать новым контентом.





«Я веду блог уже лет 15-16. За все это время я отдыхала, может быть, максимум две недели. Какое бы у меня ни было настроение, чем бы я ни занималась, что бы ни происходило в моей жизни, я всегда просыпаюсь и развлекаю людей. Вот такая работа без выходных. К сожалению, многие люди не понимают, каково это на самом деле. Им кажется, что ты просто выложил сторис или рилс, и на этом все. Нет, за этим немалый труд! Легко лишь тогда, когда ты делаешь это в кайф и нерегулярно», — делится Самойлова.