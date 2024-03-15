Жителям Подмосковья напомнили о возможности проголосовать онлайн в МФЦ

Фото: Фотобанк МО/Валентина Филиппова
«В пятницу и субботу — 15 и 16 марта — МФЦ Московской области работают по обычному графику. В воскресенье, 17 марта, цифровые зоны продолжат работать в дежурных офисах, и посетители смогут воспользоваться компьютерами, чтобы принять участие в ДЭГ», — отмечается в сообщении.В МФЦ, работающих семь дней в неделю, в выходные продолжат оказывать полный объём услуг, за исключением тех офисов «Мои документы», где открыты участковые избирательные комиссии — там до окончания голосования функционал будет ограничен выдачей готовых паспортов и обеспечением доступа к цифровой зоне.
Выборы президента РФ проводятся в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
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