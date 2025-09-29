Студенты техникума в Архангельске встали на защиту раненого завуча

29 сентября 2025, 13:01

SHOT: изрезанная бывшим студентом завуч в Архангельске относилась к нему хорошо

Фото: iStock/smolaw11

Студенты техникума в Архангельске встали на защиту завуча Ольги Ивановой, пострадавшей в момент поножовщины. Как сообщает телеграм-канал SHOT, она хорошо относилась ко всем, в том числе к нападавшему.