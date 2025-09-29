Студенты техникума в Архангельске встали на защиту раненого завуча
Студенты техникума в Архангельске встали на защиту завуча Ольги Ивановой, пострадавшей в момент поножовщины. Как сообщает телеграм-канал SHOT, она хорошо относилась ко всем, в том числе к нападавшему.
Учащиеся отметили, что завуч всегда помогала тем, кто испытывает трудности в учебе. Один из них рассказал, что она поддержала его на профилактическом совете, когда он отставал в программе. Все, кто общался с женщиной, характеризуют ее как доброго и отзывчивого человека с приветливой улыбкой.
По словам очевидцев, нападавший нанес Ивановой несколько ножевых ранений в шею и грудь. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Сейчас они проводят экстренную хирургическую операцию.
Напомним, в этот понедельник, 29 сентября, бывший студент техникума в Архангельске Артемий Корюков решил отомстить за отчисление. Юноша в маске и перчатках набросился с ножом на двух преподавателей и другого учащегося. Следователи выяснили, что он готовился к нападению, репетируя его в компьютерной игре «Майнкрафт».
Читайте также: