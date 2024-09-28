У Барвихинской СОШ обустроили разворотную площадку для школьных автобусов

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Возле Барвихинской средней школы обустроили новую разворотную площадку для школьных автобусов и парковку для родителей учеников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Накануне соответствующая просьба была озвучена на встрече главы Одинцовского округа Андрея Иванова с родителями. Строительство объектов было начало в августе, а завершено к началу учебного года. Работы финансировались из внебюджетных источников. Иванов отметил, что разворотная площадка и парковка улучшили дорожную обстановку в поселке Барвиха.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Помимо этого, за счет внебюджетных средств оборудовали парковку на 30 машиномест для родителей школьников.
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Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Помимо этого, за счет внебюджетных средств оборудовали парковку на 30 машиномест для родителей школьников.
«В прошлом году на встрече с родителями учеников Барвихинской школы была озвучена просьба — обустроить разворотную площадку и стоянку школьных автобусов. Нашли подходящий по размерам участок и к 1 сентября выполнили задачу. Объекты строились за счет внебюджетных средств. Теперь здесь есть широкая платформа для посадки и высадки ребят, обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены знаки, смонтировано освещение. Дорога в школу стала комфортной и безопасной — именно об этом нас просили родители ребят. Отдельное пространство предусмотрели и для них – это небольшая стоянка на 30 машиномест, на которой мамы и папы могут подождать детей после уроков. Тем самым мы разгрузили проезды между жилыми домами и прилегающие улицы, где в час-пик трудно найти место для ожидания», — рассказал Андрей Иванов.Стоит отметить, что на школьных автобусах в Барвихинскую школу привозят около 300 учеников — это дети из отдаленных населенных пунктов. Задачей на перспективу, как уточнил Иванов, станет обустройство небольшой парковки для преподавателей.
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Алина Юрчак