Депутат Плякин призвал сделать правила тонировки авто в РФ одинаковыми для всех
Борьба с тонировкой в России выглядит странно — чиновники ездят с затемненными стеклами, а обычным водителям за это выписывают штрафы. Внимание на проблему обратил депутат Госдумы Владимир Плякин.
Он напомнил, что за нарушение светопропускаемости предусмотрен штраф, а также требование снять пленку. По словам депутата, «глухая» тонировка, особенно в ночное время, действительно сокращает обзор и повышает риски возникновения ДТП. Однако делать из пленки «почти государственную угрозу — перебор», уверен Плякин.
«Когда чиновники, ведомства и различные «уважаемые люди» спокойно ездят на наглухо тонированных автомобилях — это почему-то не смущает. А когда обычный человек хочет защититься от палящего солнца, жары и любопытных взглядов — сразу начинаются разговоры про угрозу обществу», — отметил парламентарий в разговоре с Life.ru.
По словам Плякина, правила должны быть понятными и распространяться на всех, независимо от должности, корочки и цвета мигалки на крыше. В этой связи он призвал к разумному и справедливому подходу.