Депутат Плякин призвал сделать правила тонировки авто в РФ одинаковыми для всех

26 мая 2026, 15:35

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

Борьба с тонировкой в России выглядит странно — чиновники ездят с затемненными стеклами, а обычным водителям за это выписывают штрафы. Внимание на проблему обратил депутат Госдумы Владимир Плякин.





Он напомнил, что за нарушение светопропускаемости предусмотрен штраф, а также требование снять пленку. По словам депутата, «глухая» тонировка, особенно в ночное время, действительно сокращает обзор и повышает риски возникновения ДТП. Однако делать из пленки «почти государственную угрозу — перебор», уверен Плякин.





«Когда чиновники, ведомства и различные «уважаемые люди» спокойно ездят на наглухо тонированных автомобилях — это почему-то не смущает. А когда обычный человек хочет защититься от палящего солнца, жары и любопытных взглядов — сразу начинаются разговоры про угрозу обществу», — отметил парламентарий в разговоре с Life.ru.