Одинцовским водителям напомнили о важности использования ремней безопасности
Беседы с водителями о необходимости пристёгиваться ремнями безопасности провели на автозаправочных станциях Одинцовского городского округа сотрудники местного отделения Госавтоинспекции в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Особое внимание автоинспекторы уделили дурной привычке отстёгиваться, не дожидаясь окончания движения.
«Ремни безопасности и удерживающие устройства в детских автокреслах должны оставаться застёгнутыми до полной остановки машины», — подчеркнули специалисты.Всем посетителям АЗС инспекторы раздали тематические листовки и пожелали быть всегда вежливыми на дороге и беречь себя и других участников движения.