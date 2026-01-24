Депутат предложил приравнять борьбу с догхантерами к противодействию экстремизму
Бурматов: догхантеры являются экстремистской группой
В Госдуме предложили приравнять борьбу с догхантерами к противодействию экстремизму. Такое мнение в эфире радио «Говорит Москва» выразил депутат Владимир Бурматов.
Парламентарий считает, что действия догхантеров несут угрозу не только животным, но и людям. Прежде всего детям, которые могут случайно подобрать и проглотить разбросанную на улице отраву.
«С моей точки зрения, это экстремистская группа. Бороться с ними нужно как с экстремистами», — сказал Бурматов.
По его словам, при наличии большого количества камер наблюдения личности виновных можно устанавливать так же оперативно, как и по другим правонарушениям, однако в текущей ситуации этого, по его мнению, не происходит.
28 ноября сообщалось, что в Москве активизировались догхантеры, хаски погибла после прогулки в Тушино.