Депутат предложил приравнять борьбу с догхантерами к противодействию экстремизму

24 января 2026, 16:24

Бурматов: догхантеры являются экстремистской группой

Фото: istockphoto/JULIAN74

В Госдуме предложили приравнять борьбу с догхантерами к противодействию экстремизму. Такое мнение в эфире радио «Говорит Москва» выразил депутат Владимир Бурматов.





Парламентарий считает, что действия догхантеров несут угрозу не только животным, но и людям. Прежде всего детям, которые могут случайно подобрать и проглотить разбросанную на улице отраву.





«С моей точки зрения, это экстремистская группа. Бороться с ними нужно как с экстремистами», — сказал Бурматов.