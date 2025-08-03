В МВД назвали мессенджеры, лидирующие по количеству преступлений

03 августа 2025, 20:32

Telegram и WhatsApp лидируют по числу совершённых киберпреступлений

Фото: Istock/kjekol

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщили, что значительная часть преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров совершается через Telegram и WhatsApp.





В ведомстве заявили, что за последнюю неделю было совершено 414 преступлений с использованием Telegram и 313 — с использованием WhatsApp.

«Для сравнения, количество преступлений, совершённых с использованием социальной сети «ВКонтакте», составило 19, с использованием социальной сети «Одноклассники» — 1 преступление, с использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано», — сказано в сообщении.