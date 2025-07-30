Школьник из Раменского вышел в суперфинал телепроекта «Суперниндзя. Дети»

30 июля 2025, 12:38

Илья Борисов (слева). Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Юный житель Раменского Илья Борисов стал суперфиналистом телешоу «Суперниндзя. Дети», достичь этого результата ему помогли тренировки в клубе скалолазания «Аркона» и спортивной школе ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Илья Борисов вошёл в четвёрку сильнейших из 39 участников. И хотя он не победил, но выступил достойно.





«В суперфинале были самые трудные испытания. Но куда сложнее было ожидать своего старта. Ты приезжаешь на площадку со всеми и ждешь, когда все снимутся», — поделился впечатлениями от шоу Илья Борисов.