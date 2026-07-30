Депутат предложил ввести налоговый вычет для молодых семей, арендующих жилье
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил ввести налоговый вычет для молодых семей, арендующих жилье. Парламентарий отметил, что для многих таких семей съем квартиры стал объективной необходимостью, и государство не должно оказывать поддержку лишь после приобретения собственной недвижимости.
Вместе с тем Новичков подчеркнул, что реализовывать инициативу нужно взвешенно, пишет «Абзац». По его словам, поспешные решения могут привести к негативным последствиям: собственники жилья получат стимул для повышения арендных ставок или начнут отказываться от официального оформления договоров. В результате вместо помощи молодым семьям мера обернется удорожанием съема и ростом конфликтных ситуаций между арендаторами и владельцами квадратных метров.
Депутат уточнил, что перед внедрением вычета требуется детально проработать критерии получателей, размер поддержки с учетом региональной специфики и, что самое важное, механизм, гарантирующий, что субсидия дойдет именно до арендаторов, а не станет поводом для владельцев поднимать цены. Новичков пообещал, что вместе с командой займется разработкой предложений до конца сентября, используя время до нового созыва Госдумы.
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