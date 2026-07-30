Депутат предложил ввести налоговый вычет для молодых семей, арендующих жилье

30 июля 2026, 16:34

Депутат ГД Новичков предложил ввести вычет для молодых семей, арендующих жилье

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил ввести налоговый вычет для молодых семей, арендующих жилье. Парламентарий отметил, что для многих таких семей съем квартиры стал объективной необходимостью, и государство не должно оказывать поддержку лишь после приобретения собственной недвижимости.





Вместе с тем Новичков подчеркнул, что реализовывать инициативу нужно взвешенно, пишет «Абзац». По его словам, поспешные решения могут привести к негативным последствиям: собственники жилья получат стимул для повышения арендных ставок или начнут отказываться от официального оформления договоров. В результате вместо помощи молодым семьям мера обернется удорожанием съема и ростом конфликтных ситуаций между арендаторами и владельцами квадратных метров.



Депутат уточнил, что перед внедрением вычета требуется детально проработать критерии получателей, размер поддержки с учетом региональной специфики и, что самое важное, механизм, гарантирующий, что субсидия дойдет именно до арендаторов, а не станет поводом для владельцев поднимать цены. Новичков пообещал, что вместе с командой займется разработкой предложений до конца сентября, используя время до нового созыва Госдумы.



Ранее депутат Свищев напомнил россиянам о компенсации за неиспользованный отпуск. Подробности в нашем материале.

