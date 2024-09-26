Депутат Разворотнева: аварий в сфере ЖКХ избежать зимой не получится

Фото: iStock/Funnycreature
Аварий в сфере ЖКХ в этом году избежать не получится. Об этом рассказала зампред Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ, зампред Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.
«Готовность к отопительному сезону определяется в первую очередь подписанными паспортами по готовности к зиме. Эти паспорта подписываются в том случае, когда были проведены проверки готовности оборудования, инженерных коммуникаций дома, когда все, выявленные в процессе испытаний поломки были устранены», — рассказала Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей.
По ее словам, аварий в сфере ЖКХ в этом году не удастся избежать. Специалист объяснила это обширным износом коммунальной инфраструктуры. А чтобы исправить эту проблему понадобится еще несколько лет.
Разворотнева отметила, что на обновление коммунальной инфраструктуры выделяются значительные средства из бюджета. Кроме того, правительство реализует программу предоставления кредитов регионам для этих целей.
Читайте также:
В Реутове ищут подрядчика на ремонт более 270 метров теплосетей
Подмосковью передали от Минобороны более 20 объектов ЖКХ
Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов по всей стране
Элина Позднякова