Депутат Разворотнева: аварий в сфере ЖКХ избежать зимой не получится

20 детей из Курской области, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения в Подольске, побывали с экскурсией на аэродроме в подмосковной Кубинке. Ребята осмотрели тренировочную базу пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» и познакомились с лётчиками.