Депутат Свищев напомнил пенсионерам о компенсации взносов на капремонт

Фото: iStock/Olga Shumitskaya

Россияне старше 70 лет имеют право получить 50% компенсации на оплату расходов по взносу на капитальный ремонт. Об этом РИА Новости сообщил рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).



Вместе с тем для одиноких пенсионеров старше 80 лет предусмотрена более существенная льгота. Этой категории граждан компенсируют 100% расходов на оплату таких взносов.

Кроме того, 50-процентную компенсацию могут получить инвалиды I и II групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также ветераны боевых действий. Парламентарий уточнил, что для подтверждения права на получение льготы необходимо обратиться в МФЦ и подать соответствующее заявление.

Ранее пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах. Ознакомиться с ними можно обратившись в местное отделение Социального фонда России.

Александр Огарёв

