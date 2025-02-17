Депутаты ЛДПР внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

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Депутаты Государственной Думы от ЛДПР, во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, внесли законопроект, который предлагает изменить подход к необходимой обороне в случае незаконного вторжения злоумышленников в жилище. Об этом пишет РИА Новости.
Документ, получивший поддержку среди парламентариев, позволит гражданам применять любые меры самообороны без страха уголовного преследования.
Авторы инициативы настаивают на том, что защита жизни и здоровья как своих, так и близких людей должна быть приоритетом, и предлагаемые изменения в Уголовный кодекс исключат возможность признания превышения пределов необходимой обороны в таких ситуациях. По их мнению, текущие нормы не обеспечивают достаточной защиты для граждан, сталкивающихся с угрозами.
В пояснительной записке к законопроекту упоминается, что Верховный суд России уже определил незаконное вторжение в жилище как посягательство, которое допускает применение силы в целях самообороны. Законодатели подчеркивают, что подобные инциденты часто сопровождаются тяжкими преступлениями, такими как убийство, изнасилование и похищение человека.
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Авторы инициативы настаивают на том, что защита жизни и здоровья как своих, так и близких людей должна быть приоритетом, и предлагаемые изменения в Уголовный кодекс исключат возможность признания превышения пределов необходимой обороны в таких ситуациях. По их мнению, текущие нормы не обеспечивают достаточной защиты для граждан, сталкивающихся с угрозами.
В пояснительной записке к законопроекту упоминается, что Верховный суд России уже определил незаконное вторжение в жилище как посягательство, которое допускает применение силы в целях самообороны. Законодатели подчеркивают, что подобные инциденты часто сопровождаются тяжкими преступлениями, такими как убийство, изнасилование и похищение человека.
«Граждане должны иметь возможность защищать себя и своих близких, не опасаясь уголовной ответственности за свои действия в условиях реальной угрозы», — заявил Нилов, комментируя инициативу.
Более 40% россиян не согласны с равным делением наследства между детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова