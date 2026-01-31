В Госдуме раскрыли сценарий будущих отношений между Россией и Европой
Депутат Чепа: ЕС может нормализовать отношения с Россией до конца 2026 года
Европейские лидеры могут начать нормализовать отношения с Россией до конца 2026 года. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В беседе с «NEWS.ru» Чепа заявил, что риторика Запада изменится из-за вероятного финансового кризиса после масштабной помощи Украине.
«Европейские лидеры начнут заискивать и плясать перед Россией. Я думаю, что это может произойти до конца 2026 года. Европа находится в ситуации, когда в любой момент американцы могут диктовать ей цены на энергоносители и новые условия. Она никогда не получит возврат средств за финансирование Украины», — подчеркнул эксперт.Депутат добавил, что Европейский союз понесёт самые значительные экономические потери в этом конфликте. Первыми последствия этих процессов, по словам Чепы, осознают граждане стран ЕС.
Ранее стало известно, что ЕС хочет отказаться от потолка цен на российскую нефть.