Великобритания впервые запустила торпеду с беспилотного подводного аппарата
Великобритания осуществила запуск тяжёлой торпеды из 12‑метрового подводного дрона под названием Excalibur. Это стало первым подобным испытанием в истории королевских вооружённых сил, пишет i Paper.
Согласно данным издания, торпеда является совместной разработкой США и Австралии. Её задача — поражать надводные корабли и глубоководные субмарины. Тест прошёл в рамках трёхстороннего партнёрства AUKUS, объединяющего Австралию, Великобританию и США.
Напомним, AUKUS — это соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Одним из его ключевых направлений стала постройка для Австралии флота атомных подводных лодок.
Ранее после мощных взрывов в нескольких регионах Украины начались пожары. По предварительной информации, армия России нанесла удары по военным объектам киевского режима.
Читайте также: