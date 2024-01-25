Деревню Вертячево Раменского округа газифицируют в ближайшие два года

Фото: Ирина Моисеева
В рамках выездной администрации Раменского округа обсудили вопрос газификации в деревне Вертячево. Об этом сообщил корреспондент.
Встреча представителей администрации жителей округа прошла в территориальном управлении «Софьинское».
Основной темой встречи стала газификация.
По словам заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко Деревня Вертячево уже включена в программу газификации Московской области.На сегодняшний день происходит уточнение объёмы финансирования на 2024-2026 годы.
Стоит отметить, что после появления точных цифр жители смогут узнать конкретную дату начала газификации в их населённом пункте.
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Основной темой встречи стала газификация.
«Нас интересует, когда в наши дома подведут газ. В администрации нам ответили, что деревня уже вошла в программу газификации. Нам обещали уточнить сроки проведения работ», —отметила жительница деревни Анжелика.
По словам заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко Деревня Вертячево уже включена в программу газификации Московской области.На сегодняшний день происходит уточнение объёмы финансирования на 2024-2026 годы.
Стоит отметить, что после появления точных цифр жители смогут узнать конкретную дату начала газификации в их населённом пункте.
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Мира Полтева