Снаряд попал в нефтяной танкер у берегов Дубая, начался пожар

31 марта 2026, 01:47

UKMTO: В нефтяной танкер у берегов Дубая попал снаряд, на борту начался пожар

В 31 морской миле (54 км) к северо-западу от Дубая неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, вызвав пожар на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).