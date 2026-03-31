Снаряд попал в нефтяной танкер у берегов Дубая, начался пожар
В 31 морской миле (54 км) к северо-западу от Дубая неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, вызвав пожар на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Отмечается, снаряд попал в правый борт судна у берегов ОАЭ. По предварительной информации, экипаж танкера не пострадал, и никто из моряков не пропал без вести. Все люди находятся в безопасности.
Другие подробности инцидента в UKMTO не уточнили, однако отметили, что работники не зафиксировали утечки нефти, несмотря на возгорание.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья.
Ранее компания Emirates Global Aluminum (EGA) рассказала о серьезном ущербе, который нанесли ее предприятию в Абу-Даби.
Читайте также: