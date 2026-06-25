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Десятки граждан КНР стоят в очереди на границе с Россией

Огромные очереди из китайцев образовались на границе с Россией
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

На подъезде к международному автомобильному пункту пропуска «Пограничный» (сопредельный китайский город Суйфэньхэ) с 23 июня фиксируется значительное скопление транспорта. Время ожидания для туристических автобусов на подъезде достигает трех часов, пишет PRIMPRESS.



Пассажиры и водители жалуются на низкую скорость прохождения пограничных и таможенных процедур. Аналогичная перегрузка наблюдается и на соседнем переходе «Краскино» — «Хуньчунь».

Кроме того, в связи с проведением плановых технических работ на пункте пропуска «Пограничный» с 27 по 29 июня движение транспортных средств через границу временно приостановят. Возобновление пропуска запланировано на вечер 29 июня. Водителям и туристам рекомендуют учитывать эти изменения при организации поездок.

Ранее более 200 человек застряли на российско-эстонской границе. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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