Десятки граждан КНР стоят в очереди на границе с Россией

25 июня 2026, 18:07

Огромные очереди из китайцев образовались на границе с Россией

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

На подъезде к международному автомобильному пункту пропуска «Пограничный» (сопредельный китайский город Суйфэньхэ) с 23 июня фиксируется значительное скопление транспорта. Время ожидания для туристических автобусов на подъезде достигает трех часов, пишет PRIMPRESS.