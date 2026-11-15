Десятки тысяч жителей российского города остались без тепла и света
Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света и тепла из-за коммунальной аварии — сейчас ведется работа по ликвидации последствий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем канале в мессенджере MAX.
По данным ведомства, отключение электроэнергии затронуло более 50 тысяч потребителей в Ленинском и Первомайском районах. Еще более 15 тысяч потребителей из Ленинского района лишились горячего водоснабжения и отопления.
Сотрудники надзорного органа проверят, как исполнялись требования законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также оценят соблюдение нормативного срока устранения аварии.
Ранее сообщалось, что двое жителей Усть-Илимска спровоцировали коммунальную аварию и оставили без отопления полсотни семей.
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