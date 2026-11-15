Десятки тысяч жителей российского города остались без тепла и света

15 ноября 2026, 08:22

Более 50 тысяч жителей Владивостока остались без света и тепла из-за аварии

Фото: iStock/Daria Kulkova

Десятки тысяч жителей Владивостока остались без света и тепла из-за коммунальной аварии — сейчас ведется работа по ликвидации последствий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем канале в мессенджере MAX.