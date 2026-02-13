Десятки задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада
В аэропортах Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково — произошли массовые задержки и отмены рейсов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
С полуночи во Внуково отложили вылет 21 самолета, еще десять не смогли принять пассажиров. В Шереметьево задержали 12 рейсов на отправление, а десять — на прибытие. В Домодедово ожидали вылета 12 самолетов, семь бортов не смогли сесть.
Причиной таких изменений в расписании стал сильный снегопад. Согласно прогнозам синоптиков, в столице и области сегодня продолжатся обильные осадки в виде мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица.
