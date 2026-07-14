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«Я хуже всех»: почему мы постоянно сравниваем себя с другими и как выбраться из этой ловушки? Советы психологов

Фото: iStock/simpson33

Почему после нескольких минут в соцсетях кажется, что все вокруг красивее, богаче, успешнее и живут той самой жизнью, о которой мечтали вы? Психологи предупреждают: безобидное сравнение с другими может незаметно превратиться в зависимость, которая разрушает самооценку и заставляет воспринимать чужие победы как собственные поражения. Почему так происходит и как с этим бороться?



Почему нам кажется, что кто-то украл нашу жизнь


В выпуске подкаста «Включи психолога» Студии Р1 специалисты центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина и Глеб Слобин объяснили, почему сравнение с окружающими становится таким болезненным, где проходит граница между здоровой конкуренцией и завистью и можно ли выбраться из этой бесконечной гонки.

Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.

Одна из самых тяжёлых ситуаций, с которыми сталкиваются психологи, — когда человеку начинает казаться, что кто-то буквально проживает его жизнь вместо него.
«Я слышала от клиентов: "Он живёт мою жизнь" или "Она живёт мою жизнь". Это очень болезненная история — когда человек воспринимает, что кто-то не просто проживает его жизнь, а как будто отнимает её у него», — поделилась Щанкина.

Именно в этот момент обычное сравнение перестаёт быть безобидным и превращается в источник постоянной внутренней боли.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Почему мозг попадает в эту ловушку


По словам специалистов, причина кроется в разрыве между тем, что человек имеет сейчас, и тем, чего ожидает от самого себя:
«Ожидания от себя самого рождают зазор. И этот зазор может превратиться из маленькой трещинки в огромную пропасть между тем, что есть, и тем, что хотелось бы».

Когда этот разрыв становится слишком большим, появляется зависть. Чужие достижения уже не вдохновляют, а начинают восприниматься как напоминание о собственных неудачах.

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При этом психологи подчёркивают: сама конкуренция вовсе не является проблемой.
«Здоровая конкуренция — это когда человек может не конкурировать. Когда это его свободный выбор, который не мешает отношениям и душевному спокойствию. Когда это скорее помогает жить, чем мешает», — отметили гости подкаста.

Проблемы начинаются тогда, когда человек понимает, что постоянное сравнение причиняет ему вред, но всё равно не может остановиться:
«Он делает это осознанно, но не может остановиться. Как будто не контролирует этот процесс».

Фото: iStock/Halfpoint

Соцсети, которые убивают в человеке победителя


Социальные сети лишь усиливают это чувство. Пользователи ежедневно видят красивые фотографии, рассказы о карьерных успехах, путешествиях и счастливой жизни, но почти никогда не замечают неудачи, страхи и проблемы, которые остаются за кадром.
«Каждый день в информационном пузыре ты видишь людей лучше себя. Всегда есть люди моложе, умнее, успешнее, стройнее, реализованнее. И это выливается в целый ряд тяжёлых переживаний и приводит к невротизации», — указали психологи.

Одним из самых ярких проявлений такой нездоровой конкуренции становятся комментарии под публикациями красивых и успешных женщин. Возраст, внешность и фигура превращаются в повод для нападок.
«Очень много женщины хейтят женщин. Это тема конкуренции, зависти. Стоит красивой девушке выложить видео — в комментариях много людей пытаются её убедить в обратном», — привели в пример специалисты.

Зависть или желание стать лучше?


Психологи подчёркивают, что конкуренцию и зависть часто путают, хотя между ними существует принципиальная разница.
«Когда мы говорим о зависти, мы говорим о том, что у другого есть что-то, чего нет у меня. И это вызывает страдание. Конкуренция — про действие, про попытку достичь. Зависть — про страдание от того, что у меня этого нет», — объяснили Щанкина и Слобин.

Фото: iStock/fizkes

Если успех другого человека мотивирует двигаться вперёд и становиться лучше, речь идёт о здоровой конкуренции. Но если он вызывает лишь чувство собственной неполноценности и внутреннюю боль, это уже разрушительная зависть.


Есть ли способ выбраться из этой гонки?


Хорошая новость в том, что специалисты считают вполне реальной возможность разорвать этот круг.

Прежде всего психологи советуют помнить, что в социальных сетях люди показывают только лучшие моменты своей жизни. Сравнивать собственную реальность с чужой идеальной картинкой бессмысленно.

Не менее важно честно ответить себе на вопрос, какие ожидания вызывают внутреннее напряжение и действительно ли эти цели принадлежат самому человеку, а не навязаны окружающими.

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Также специалисты рекомендуют научиться отличать зависть от здоровой конкуренции. Если чужие достижения вдохновляют развиваться — это естественная реакция. Если же они становятся причиной страданий, стоит задуматься о своём эмоциональном состоянии.

Полезной привычкой может стать и ограничение времени, проведённого в социальных сетях, особенно если после просмотра ленты появляются тревога, раздражение или чувство собственной несостоятельности.

Кроме того, психологи напоминают, что жизнь каждого человека уникальна, а отсутствие определённых достижений не делает его хуже других. Развиваться можно и без постоянного сравнения с окружающими.

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Главная ловушка


Специалисты признают, что время от времени сравнивать себя с другими — совершенно естественно. Однако проблема начинается тогда, когда подобные мысли становятся привычкой и начинают определять эмоциональное состояние человека.
«Когда ты постоянно сравниваешь себя в некомплиментарной для себя форме — это деструктивная штука. Она может сильно повлиять на психику, личность, поведение, самочувствие», — заключили психологи центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог».

Главная ловушка заключается вовсе не в том, что кто-то оказался успешнее. Она появляется в тот момент, когда человек начинает верить: чужие достижения автоматически означают его собственное поражение. Именно поэтому психологи напоминают, что настоящая цель — не победить других, а научиться жить собственной жизнью, не превращая постоянное сравнение в привычку.
Анастасия Чинкова

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