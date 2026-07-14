14 июля 2026, 12:59

Фото: iStock/simpson33

Почему после нескольких минут в соцсетях кажется, что все вокруг красивее, богаче, успешнее и живут той самой жизнью, о которой мечтали вы? Психологи предупреждают: безобидное сравнение с другими может незаметно превратиться в зависимость, которая разрушает самооценку и заставляет воспринимать чужие победы как собственные поражения. Почему так происходит и как с этим бороться?





Содержание Почему нам кажется, что кто-то украл нашу жизнь Почему мозг попадает в эту ловушку Соцсети, которые убивают в человеке победителя Зависть или желание стать лучше? Есть ли способ выбраться из этой гонки? Главная ловушка

Почему нам кажется, что кто-то украл нашу жизнь

по ссылке

«Я слышала от клиентов: "Он живёт мою жизнь" или "Она живёт мою жизнь". Это очень болезненная история — когда человек воспринимает, что кто-то не просто проживает его жизнь, а как будто отнимает её у него», — поделилась Щанкина.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Почему мозг попадает в эту ловушку

«Ожидания от себя самого рождают зазор. И этот зазор может превратиться из маленькой трещинки в огромную пропасть между тем, что есть, и тем, что хотелось бы».

Партнёр исчезает, а вы всё ещё ждёте? Психолог раскрыл, почему тянет к тем, кто не выбирает нас

«Здоровая конкуренция — это когда человек может не конкурировать. Когда это его свободный выбор, который не мешает отношениям и душевному спокойствию. Когда это скорее помогает жить, чем мешает», — отметили гости подкаста.

«Он делает это осознанно, но не может остановиться. Как будто не контролирует этот процесс».

Фото: iStock/Halfpoint

Соцсети, которые убивают в человеке победителя

«Каждый день в информационном пузыре ты видишь людей лучше себя. Всегда есть люди моложе, умнее, успешнее, стройнее, реализованнее. И это выливается в целый ряд тяжёлых переживаний и приводит к невротизации», — указали психологи.

«Очень много женщины хейтят женщин. Это тема конкуренции, зависти. Стоит красивой девушке выложить видео — в комментариях много людей пытаются её убедить в обратном», — привели в пример специалисты.

Зависть или желание стать лучше?

«Когда мы говорим о зависти, мы говорим о том, что у другого есть что-то, чего нет у меня. И это вызывает страдание. Конкуренция — про действие, про попытку достичь. Зависть — про страдание от того, что у меня этого нет», — объяснили Щанкина и Слобин.

Фото: iStock/fizkes

Есть ли способ выбраться из этой гонки?

Самовлюблённость или глубокая рана? Психолог рассказал, что на самом деле скрывается за нарциссизмом

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Главная ловушка

«Когда ты постоянно сравниваешь себя в некомплиментарной для себя форме — это деструктивная штука. Она может сильно повлиять на психику, личность, поведение, самочувствие», — заключили психологи центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог».