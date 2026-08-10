Девушки на каблуках пытались догнать самолёт в Шереметьево

10 августа 2026, 23:16

В Москве пассажирки опоздали на рейс в Бодрум и получили штраф за забег

Фото: Istock / nonnie192

Две девушки в нарядных платьях и на каблуках устроили необычный забег по территории аэропорта Шереметьево, пытаясь догнать самолёт, который должен был доставить их в Бодрум. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».