Девушки на каблуках пытались догнать самолёт в Шереметьево
Две девушки в нарядных платьях и на каблуках устроили необычный забег по территории аэропорта Шереметьево, пытаясь догнать самолёт, который должен был доставить их в Бодрум. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
Как выяснилось, пассажирки сильно опаздывали на рейс. Они направлялись в Турцию на свадьбу сестры и поэтому заранее приехали в аэропорт уже в праздничных нарядах. Однако вовремя попасть на борт им не удалось.
Когда стало понятно, что самолёт вот-вот отправится, девушки решили самостоятельно добраться до воздушного судна и попытались догнать его на перроне. Кадры с их забегом быстро разошлись в Сети.
Правда, догнать самолёт пассажиркам всё равно не удалось. Зато импровизированная погоня обернулась для каждой дополнительными расходами.
За нарушение правил поведения на территории аэропорта девушкам выписали штрафы по 2 тысячи рублей каждой.
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