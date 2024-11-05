В Кашире состоялся праздник в честь Дня народного единства

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В преддверии Дня народного единства в Культурно-досуговом центре «Родина» прошло торжественное мероприятие. С приближающимся праздником каширян поздравили глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров и благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«День народного единства – уникальный праздник. Сила России в единстве ее народа, который на протяжении веков верен традиционным ценностям. Мы чтим память защитников Отечества, помним о Великой Отечественной войне. Сейчас наш народ снова демонстрирует всему миру силу народного единства, защищая нашу Родину», — подчеркнул Шувалов.На мероприятие в «Родину» пришли представители депутатского корпуса, различных общественных объединений и организаций, ветераны, школьники, работники учреждений и предприятий. Они посмотрели концерт, подготовленный Центром культурных инициатив городского округа Кашира. Местные таланты исполнили вокальные и хореографические номера.
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