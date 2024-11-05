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В Кашире состоялся праздник в честь Дня народного единства

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В преддверии Дня народного единства в Культурно-досуговом центре «Родина» прошло торжественное мероприятие. С приближающимся праздником каширян поздравили глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, председатель Совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров и благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«День народного единства – уникальный праздник. Сила России в единстве ее народа, который на протяжении веков верен традиционным ценностям. Мы чтим память защитников Отечества, помним о Великой Отечественной войне. Сейчас наш народ снова демонстрирует всему миру силу народного единства, защищая нашу Родину», — подчеркнул Шувалов.
На мероприятие в «Родину» пришли представители депутатского корпуса, различных общественных объединений и организаций, ветераны, школьники, работники учреждений и предприятий. Они посмотрели концерт, подготовленный Центром культурных инициатив городского округа Кашира. Местные таланты исполнили вокальные и хореографические номера.


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#праздник
#концерт
#день народного единства
#кашира
#подмосковье
Подмосковные сотрудники ФСИН приняли участие в форуме «Лидер — 2024»
05 ноября 2024, 09:57

Форум «Лидер — 2024» (Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО)

Сотрудники подмосковного главка ФСИН стали участниками всероссийского форума «Лидер — 2024», состоявшегося в мастерской управления «Сенеж» на территории городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба ведомства.
«От Подмосковья участие в молодёжном форуме приняли преподаватель Межрегионального учебного центра Любовь Коротких и инспектор отделения воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН РФ по Московской области Валерий Привалов», — говорится в сообщении.
В ходе форума проводились научные, творческие и спортивные мероприятия, встречи с представителями органов власти и общественными деятелями. Для участников форума также была проведена обучающая программа по основам добровольческой деятельности и дискуссия, посвящённая ключевым вызовам современной России.

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#форум
#солнечногорск
#фсин
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В Подмосковном Колюбакино состоялась встреча по вопросам капитального ремонта кровли дома
05 ноября 2024, 09:51

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона проконтролировать капитальный ремонт кровли жилого дома в Рузском районе, сообщает Министерство ЖКХ.
В посёлке Колюбакино состоялась встреча с жителями дома №16А по улице Попова, где проходит ремонт крыши. На встрече присутствовали генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, представители строительного контроля ГБУ МО «УТНКР» и подрядных организаций, сообщает Министерство ЖКХ.

Встречу с жителями организовали после многочисленных жалоб на отсутствие строительных работ и протечек со стороны подрядной компании ООО «Свайтек М».

«Ситуация под нашим контролем. Специалисты УТНКР и Фонда капитального ремонта Подмосковья, подведомственных министерству, делают все, для того чтобы в ближайшее время обеспечить качественное и своевременное завершение ремонта. Мы понимаем обеспокоенность местных жителей и приняли меры по контролю соблюдения условий контракта. Новая строительная организация уже зашла на объект и работает в рамках установленных сроков», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
В связи с многочисленными претензиями к подрядной компании ООО «Свайтек М» было решено сменить строительную компанию и передать все объекты городского округа Руза другим исполнителям.

Задача руководства Фонда капитального ремонта Московской области — завершить кровельные работы до конца текущей недели. Повторная встреча с жителями запланирована на 11 ноября 2024 года.

После завершения всех строительных и монтажных работ Управление судебно-претензионной работы Фонда капитального ремонта совместно с управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома, проведёт совместную работу с жителями по подаче документов в страховую компанию для возмещения ущерба.

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#жкх
#руза
#ремонт
#антон велиховский
#капитальный ремонт
#подмосковье
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В Великобритании выявили случаи заражения новым штаммом оспы обезьян
UKHSA: выявили два новых случая заболевания оспой обезьян после контакта с зараженным
05 ноября 2024, 06:03

Фото: iStock/MicrovOne

В Великобритании зафиксированы два новых случая mpox, или оспы обезьян, что довело общее число заболевших до трех, сообщает UK Health Security Agency (UKHSA).
UKHSA уточняет, что новые пациенты тесно контактировали с первым заболевшим, который заразился после возвращения из Африки.

Главный медицинский советник UKHSA профессор Сьюзан Хопкинс пояснила, что mpox крайне заразен при тесных контактах, особенно среди людей, живущих вместе.

Несмотря на это, уровень угрозы для населения Великобритании остается низким. UKHSA работает над установлением всех контактировавших с больными для предотвращения дальнейшего распространения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила mpox международной чрезвычайной ситуацией, а вспышки болезни в 2024 году были зафиксированы в 17 странах Африки.

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#воз
#пациенты
#симптомы
#опасность
#болезни
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Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря
Депутат Чаплин: до 1 декабря необходимо оплатить налоги, иначе будут пени
05 ноября 2024, 05:47

Фото: iStock/yacobchuk

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин напомнил, что налоги на имущество, землю и транспорт необходимо уплатить до 1 декабря.

«Важно помнить, что соблюдение налоговых сроков — это не только законное обязательство, но и шаг к финансовой ответственности», — заявил Чаплин РИА Новости.
Оплату можно произвести через сайт ФНС, Госуслуги или в отделении налоговой службы.

Чаплин также отметил, что при задержке платежа начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Это может значительно увеличить сумму задолженности.

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#налоги
#госуслуги
#никита чаплин
#фнс
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Светящийся объект над Суданом заставил Air France изменить маршруты
Air France отложила рейсы над Красным морем из-за светящегося объекта
05 ноября 2024, 03:43

Фото: iStock/Chalabala

Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе над Суданом, сообщает агентство «Франс Пресс».
Инцидент произошел 3 ноября, и авиакомпания в качестве меры предосторожности изменила маршруты, продлив время полета в Найроби, Антананариву, на Маврикий и Реюньон.

Air France заявила, что полеты в этом районе будут приостановлены до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности.

Напряженность в регионе Красного моря усилилась с 2023 года, в том числе из-за деятельности шиитского движения «Ансар Алла», которое поддерживает Палестину и атакует израильские суда.

В связи с ситуацией некоторые торговые компании также избегают Суэцкого канала.

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#компании
#инцидент
#полеты
#авиакомпания
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Украинцы захотели массово вывезти детей из страны
УНИАН: украинцы массово планируют вывезти из страны детей
05 ноября 2024, 03:28

Фото: istock / Valerii Apetroaiei

Огромное количество граждан Украины собираются вывезти своих детей за пределы государства. Как пишет издание УНИАН, директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко сообщил, что число обращений от родителей, которые намерены вывезти детей с Украины и закончить обучение дистанционно, увеличивается.
Как утверждает Страшко, ранее это касалось в основном мальчиков, учившихся в 10 и 11 классах. А сейчас родители всех детей, невзирая на возраст и пол, хотят перейти на дистанционное образование.

«Этот тренд имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование», — заявил он.
Отмечается, что это связано с тем, что выехавшие семьи не намерены возвращаться на родину, а их дети не будут сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские университеты.

Ранее на Украине призвали к мобилизации женщин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#образование
#экзамены
#родители
#возраст
#семьи
#обучение
#украина
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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
С космодрома Восточный успешно запущен «Союз-2.1б» со спутниками
05 ноября 2024, 02:47

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Ракета «Союз-2.1б» с двумя гелиофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный, информируют РИА Новости.
Ракета стартовала в 2.18 по московскому времени, спустя 9 минут 24 секунды после старта она вывела разгонный блок «Фрегат» со спутниками на околоземную орбиту. Согласно ожиданиям, 2 спутника «Ионосфера-М» выведутся на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а затем — малые аппараты.

Вес спутника «Ионосфера-М» составляет 430 килограммов, высота его рабочей орбиты – 820 километров. Спутники будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, контролировать радиационную обстановку и другое.

Ранее стало известно об оружии США против РФ и Китая в космосе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#новости
#космос
#спутник
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В ЛДПР предложили информировать о нарушении ПДД в режиме реального времени
В ГД внесут проект о мгновенном информировании водителя о нарушении ПДД красным сигналом
05 ноября 2024, 01:22

Фото: iStock/disqis

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым предложили законопроект, который предполагает сигнал красного цвета для водителей при нарушении ПДД.
Законопроект, имеющийся у РИА Новости, предусматривает автоматическое оповещение водителя о нарушении сразу после фиксации превышения скорости специальными камерами.

По словам авторов, такая мера поможет водителям осознавать нарушения в момент их совершения, что сделает их более внимательными на дороге.

Превышение скорости — одно из самых частых и опасных нарушений, и новый способ оповещения может способствовать профилактике.

Как отметил Нилов, на данный момент не все камеры способны информировать водителей о превышении скорости.

Законопроект предлагает внедрить этот функционал повсеместно, чтобы водители были сразу предупреждены о нарушении.

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#пдд
#водители
#законопроект
#нарушения
#лдпр
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Белоусов поздравил разведчиков с профессиональным праздником
05 ноября 2024, 00:32

Андрей Белоусов (Фото: Минобороны РФ)

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Соответсвующий приказ опубликован ведомством, передает ТАСС.
«В экстремальных условиях, подчас с риском для жизни, воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства», — подчеркнул глава МО.
Министр уточнил, что сегодня в ходе СВО военные разведчики показывают мужество, героизм и высокий профессионализм, образцово исполняют свой воинский долг. До этого Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником.

Ранее Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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