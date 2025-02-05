Девятикласснику из Воронежа грозит до 20 лет колонии за за одобрявший атаки на школы канал

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Следователи возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка из Воронежа, создавшего в мессенджере закрытый канал, который одобрял атаки на школы, сообщил Телеграм-канал Baza.
Уточнялось, что подросток иногда выкладывал в канале публикации о преступниках, которые нападали на школы в разное время, делился своими мыслями в формате личного дневника, а еще делал намеки на возможную атаку на образовательное учреждение. Накануне задержания девятиклассник купил нож на маркетплейсе, который, как говорили близкие, собирался подарить отцу.
Теперь школьник может лишиться свободы сроком до 20 лет по статьям об организации деятельности террористической организации и приготовлении к убийству. В настоящий момент юноша пребывает под стражей.
Ранее сообщалось, что у российской блогерши, известной под никнеймом Олеся Люциферовна, забрали 12-летнюю дочь из-за регулярных стримов в пьяном виде.
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Теперь школьник может лишиться свободы сроком до 20 лет по статьям об организации деятельности террористической организации и приготовлении к убийству. В настоящий момент юноша пребывает под стражей.
Ранее сообщалось, что у российской блогерши, известной под никнеймом Олеся Люциферовна, забрали 12-летнюю дочь из-за регулярных стримов в пьяном виде.
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Ольга Енгалычева