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Девятикласснику из Воронежа грозит до 20 лет колонии за за одобрявший атаки на школы канал

Фото: iStock/ Sayan_Moongklang

Фото: iStock/ Sayan_Moongklang

Следователи возбудили уголовное дело против 15-летнего подростка из Воронежа, создавшего в мессенджере закрытый канал, который одобрял атаки на школы, сообщил Телеграм-канал Baza.
Уточнялось, что подросток иногда выкладывал в канале публикации о преступниках, которые нападали на школы в разное время, делился своими мыслями в формате личного дневника, а еще делал намеки на возможную атаку на образовательное учреждение. Накануне задержания девятиклассник купил нож на маркетплейсе, который, как говорили близкие, собирался подарить отцу.

Теперь школьник может лишиться свободы сроком до 20 лет по статьям об организации деятельности террористической организации и приготовлении к убийству. В настоящий момент юноша пребывает под стражей.

Ранее сообщалось, что у российской блогерши, известной под никнеймом Олеся Люциферовна, забрали 12-летнюю дочь из-за регулярных стримов в пьяном виде.

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#колония
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День Григория-весноуказателя 7 февраля: почему нельзя идти домой с пустыми руками и как избежать неприятностей, народные приметы
06 февраля 2025, 17:52

Фото: istockphoto / Vera Tikhonova

7 февраля православные верующие отмечают память святителя Григория Богослова, а в народном календаре этот день называют Григорий-весноуказатель. В этот день существует множество примет и запретов, связанных с тем, что можно и нельзя делать. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

7 февраля в Русской Православной Церкви почитают 18 известных святых, а также икону Божией Матери «Утоли моя печали».

Особое внимание уделяется святителю Григорию Богослову, одному из величайших богословов IV века, так называемым «Великим Каппадокийцам». Он был другом и сподвижником святителя Василия Великого и глубоко почитаем в христианском мире.

В народном календаре 7 февраля называют Григорьевым днём, а в народе его называют Григорий-весноуказатель. Этот день связан с предыдущим — Ксенией или Аксиньей-полузимницей. В народе говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы солнышко на крыши посадил и весну не упустил».

Святитель Григорий Богослов (фото: patriarchia.ru)

Что можно делать в этот день


7 февраля хорошо делать добрые дела, проявлять благодарность к людям за оказанную помощь и поддержку. Все поступки должны быть искренними, а не ради приметы, которая обещает удачу. При этом не стоит хвастаться своими действиями — в народе говорят: «Бог и так видит все добрые дела».

Кроме того, день считается благоприятным для одиноких людей, так как есть шанс встретить свою вторую половину.

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Считалось, что всё, что сказано в Григорьев день, сбудется, поэтому следует быть осторожным с высказываниями и избегать опрометчивых фраз. Лучше молчать или говорить как можно меньше.

Григорьев день удачен для решения финансовых вопросов и торговли. Чтобы торговля была успешной, а долги вернулись, люди прятали в кармане кусочек сахара. В старину верили, что это привлекает деньги.

Также считается хорошей приметой случайно разлить молоко — это предвещает радостные новости.

Что нельзя делать 7 февраля


В Григорьев день не стоит хвалиться своими добрыми поступками, так как, согласно приметам, это может привести к неприятностям не только для вас, но и для ваших близких.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти, так как считается, что это может вызвать проблемы, которые будет трудно решить.

Не следует плевать себе под ноги, так как это может привести к неудачам в пути.

Рассыпать соль в Григорьев день тоже не стоит — это может привести к ссорам с близкими.

Фото: istockphoto / igoriss

Невезучей приметой считается возвращение домой с пустыми руками, так как это предвещает финансовые трудности в семье. Лучше взять с собой какой-нибудь предмет или хлеб.

Нельзя прощаться на пороге или лестнице, так как это сулит проблемы в делах и может привести к неудачной поездке.

Приметы на 7 февраля


  • В Григорьев день наблюдали за погодой: первая половина дня предсказывает погоду первой половины следующей зимы, а вторая — второй половины;
  • если в Григорьев день выпал снег, то следующая зима будет поздней;
  • если начался сильный снегопад в этот день, осень наступит рано;
  • почерневший лес предвещает буран или оттепель;
  • звук капели в Григорьев день говорит о сильном морозе в феврале;
  • чириканье синицы предсказывает похолодание, а воробьи — оттепель.
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Иммунолог раскрыл, о каких страшных заболеваниях сигнализируют частые простуды
Иммунолог Жемчугов: частые болезни могут говорить о скрытой онкологии
06 февраля 2025, 17:37

Фото: istockphoto/fizkes

Иммунитет — это защита организма от генетически чужеродных веществ. И сейчас, в переходное погодное время, очень легко подхватить какую-либо инфекцию.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что частые болезни простудой могут сигнализировать о проблемах более масштабного характера.

«Нужно пойти к доктору, который назначит обследование, чтобы понять, кто подъедает иммунитет. Это может быть вещь, совершенно не относящаяся к носоглотке и к простуде: скрытый сахарный диабет, скрытая онкология, хроническая инфекция в желудке, гормональные расстройства. Выясните, а потом вместе с доктором компенсируете», — объяснил эксперт.

По мнению врача контрастный душ и вакцинация — прекрасная профилактика для поддержания иммунитета.

«Отличная зарядка для турбины кожи и для нервной системы», — сказал он.

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#терапевт
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Эксперт объяснил, как качественное сливочное масло отличить от подделки
Эксперт Бражко: нужно покупать масло среднего ценового сегмента
06 февраля 2025, 16:09

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.
Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» заявил, что подмена качественного масла грозит здоровью нации.

«Жулики научились на сегодняшний день делать жировые массы, с которыми даже в лабораториях порой не могут разобраться», — прокомментировал он.

При выборе масла, по словам эксперта, есть некоторые моменты, которые стоит учитывать.

«Ни в коем случае нельзя покупать товар, с которым вы ранее не были знакомы, то есть от так называемого нового неизвестного фасовщика. Еще нужно брать товары среднего ценового сегмента (не самой низкой и не самой высокой стоимости). Покупать продукцию не фасовщика, а непосредственно производителя и проверять данное юридическое лицо на сайте Роспотребнадзора, Россельхознадзора, на сайте налоговой службы и судов», — порекомендовал эксперт.

Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых.

«Ну и интуитивные факторы. Наверное, нужно доверять своему ощущению, доверять своему вкусу и опыту», — заключил он.

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Умер бывший замглавы МИД РФ Владимир Титов
06 февраля 2025, 15:35

Владимир Титов (Фото: Правительство РФ)

Ушел из жизни бывший первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Об этом сообщил председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Российский дипломат скончался на 67-году жизни. Ранее он занимал пост статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. В МИД Титов курировал административные вопросы и отношения с европейскими странами.

«Сегодня ушел из жизни Владимир Титов, близкий друг, с которым мы многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали, общались семьями и были активными спортсменами», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, у Титова был достаточно жёсткий характер. В МИД его уважали, а иногда даже побаивались. Дипломат был незаурядным человеком, всегда умел принимать сложные решения и отстаивать их.

«Скажу прямо, для меня случившееся — большое личное горе. Царствие ему Небесное», — написал Карасин.

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Возлюбленная украинского экс-министра иностранных дел Кулебы открыла секс-шоп
06 февраля 2025, 15:05

Фото: iStock/Phubes Juwattana

Возлюбленная бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла собственный секс-шоп. Об этом она гордо сообщила в Instagram*.
«Секс – это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнеров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это – базовая необходимость», — написала Павелецкая в соцсети.

При этом всем возмущающимся она пожелала заняться сексом «наедине или с партнером», отметив, что это помогает.

Кулеба сообщил о разводе с супругой 2022 года. Еще во время брака он начал встречаться с Павелецкой. Пара до сих пор вместе.

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