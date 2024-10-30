Диетолог Бобровский сравнил сахарную зависимость с наркотической

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30 октября считается днем ocвeдoмленнocти o caxapнoй зaвиcимocти. Вокруг этого ходит много споров: существует ли зависимость от сладкого или это проблемы в нашей голове?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» сообщил, что если говорить широко, то официально сахарной зависимости как медицинского диагноза не существует, в отличие от алкогольной или наркотической.
По его словам, чтобы избавиться от тяги к сладкому, нужно первым делом провести тщательную диагностику, потому что причина может крыться в чем-то поведенческом.
Он добавил, что методы лечения поведенческих проблем, которые вызывают сахарную зависимость, вполне доказанные и эффективные, однако, как и с любой другой зависимостью, результатов в 100% добиться сложно.
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«Сейчас, благодаря современным методам исследования, все больше доказательств некоторой похожести сахарной зависимости с наркотической. Недавно были проведены интересные исследования, когда выявили, что ответ определенных участков лобной доли головного мозга похожий как при употреблении сахара, так и при употреблении никотина — наркотика. Отсюда эксперты делают вывод, что сахарная зависимость есть. Думаю, время, когда зависимость от быстрых углеводов будет признана в виде официального диагноза, не за горами», — поделился врач.
По его словам, чтобы избавиться от тяги к сладкому, нужно первым делом провести тщательную диагностику, потому что причина может крыться в чем-то поведенческом.
«Это может быть поведенческая проблема, когда человек не контролирует себя, то есть умом понимает, что это пирожное лишнее, но ничего с собой поделать не может, рука тянется, и он съедает. А с другой стороны, он может много сладкого есть, потому что ничего не понимает в правильном питании и думает, что никакого вреда себе не причинит. Если мы видим по-научному компульсивное, приступообразное переедание, то здесь не диета, добавки и витамины, а психотерапия», — объяснил эксперт.
Он добавил, что методы лечения поведенческих проблем, которые вызывают сахарную зависимость, вполне доказанные и эффективные, однако, как и с любой другой зависимостью, результатов в 100% добиться сложно.
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Анастасия Бондарева