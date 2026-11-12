В Москве по дороге в центр наблюдаются затруднения движения — Дептранс
В столице местами наблюдается интенсивное движение из-за осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По данным ЦОДД, на дорогах зафиксировано четыре балла, средняя скорость составляет 20 км/ч. В настоящее время затруднения наблюдаются по направлению в центр города, особенно на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра.
Днем интенсивное движение также ожидается в центральной части города, на Садовом кольце в районе Новинского бульвара в обоих направлениях и на Третьем транспортном кольце в районе Новорижской эстакады в обоих направлениях. В департаменте рекомендовали по возможности воспользоваться городским транспортом, а автомобилистам — увеличить дистанцию и избегать резких маневров.
Ранее на МКАД произошло крупное ДТП и парализовало движение. Частично перекрывали дорогу.
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