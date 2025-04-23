Диетолог предупредила, к каким болезням могут привести натуральные продукты и как этого избежать

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Всем известно, что питание во многом определяет человеческое состояние. Однако не все натуральные продукты подходят к употреблению.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» заявила, что даже натуральные продукты не все корректны для индивидуального пищевого поведения, и зачастую это оборачивается воспалительными процессами в организме.
По ее словам, молочные продукты зачастую вызывают воспалительные и аллергические реакции, попадая в зону непереносимости.
Она добавила, что в пищевой корзине любого человека должны быть продукты из разных групп, содержащие источники полноценного белка.
Диетолог подчеркнула, что важно не создавать продуктами в организме иммунологический конфликт, потому что это приводит к большим патологическим проблемам: снижение активности, депрессия, проблемы с ЖКТ, щитовидной железой и головным мозгом.
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«Например, аутоиммунное заболевание щитовидной железы и других систем организма, воспаление в гастроэнтерологической зоне. Воспалённый мозг, который неадекватно реагирует на всё, что мы видим и всё, что мы воспринимаем. Поэтому мы должны знать, какие продукты наши, а какие нет. А для этого есть специальные диагностические тесты, которые могут показать, какие продукты должны быть у вас на столе ежедневно», — объяснила специалист.
По ее словам, молочные продукты зачастую вызывают воспалительные и аллергические реакции, попадая в зону непереносимости.
«Более 80% людей имеют непереносимость продуктов коровьего происхождения: молоко, сливочное масло, сливки. Иногда в списке оказываются яйца. Поэтому желательно найти свой список зеленых продуктов», — сказала диетолог.
Она добавила, что в пищевой корзине любого человека должны быть продукты из разных групп, содержащие источники полноценного белка.
«В рационе должны быть зерновые, а это всевозможные каши: гречка, пшенка, рис, овсянка. Также должна быть зелень, орехи, ягоды. То есть каждое блюдо надо делать разнообразным по своему наполнению для того, чтобы получить максимальное количество необходимых молекул, биологически активных компонентов, каждый из которых будет закрывать биохимические потребности организма и насыщать растительными волокнами», — посоветовала Королева.
Диетолог подчеркнула, что важно не создавать продуктами в организме иммунологический конфликт, потому что это приводит к большим патологическим проблемам: снижение активности, депрессия, проблемы с ЖКТ, щитовидной железой и головным мозгом.
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Анастасия Панченко