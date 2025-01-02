Нутрициолог раскрыл неожиданные свойства кофеина

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Многие люди не представляют начало дня без чашки чая или кофе. Объясняется это тем, что кофеин — природный стимулятор центральной нервной системы, помогающий проснуться и чувствовать себя бодро.
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал о неожиданных свойствах кофеина.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что напитки с кофеином лучше пить до 15:00-16:00, то есть в первой половине дня.
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«В одной кружечке эспрессо порядка 75 миллиграмм чистого кофеина, в 100 граммах шоколада — 15 миллиграмм. Сам кофеин не работает как энергетик в широком смысле понимания. Он распадается на вещества, которые заставляют наши рецепторы очищаться. Клетки выдают определенный продукт распада на сами медиаторы», — объяснил эксперт.
Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что напитки с кофеином лучше пить до 15:00-16:00, то есть в первой половине дня.
«Дальше кофеин отрицательно влияет на синтез мелатонина, а отсюда — плохой сон», — отметила она.
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Анастасия Бондарева