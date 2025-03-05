Эксперт рассказала секрет сохранения полезных свойств в замороженных продуктах

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Заморозка — метод обработки продуктов, который позволяет надолго сохранить их свежесть, вкус и продлить срок хранения. Однако многие люди относятся к готовым или овощным смесям со скепсисом, считая их неполезными.
Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Радио 1» предупредила, что замороженные продукты следует хранить строго по рекомендациям, чтобы сохранить необходимые полезные свойства.
По словам Спеценко, замороженные фрукты и овощи, которые выращены в сезон, в регионе, где они произрастают и вовремя оказались замороженными, сохраняют свою пользу.
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«Если производитель заявляет нам, что хранить при -18 30 дней или полгода, то нужно понимать, что это не просто так. Повторное размораживание и замораживание не рекомендованы, запрещены техническими регламентами. Продукция теряет свои свойства. То есть производитель вложил силы, произвел шоковую заморозку, чтобы сохранить все полезные свойства в этих продуктах. Поэтому внимательно нужно читать этикетку перед употреблением», — сообщила эксперт.
По словам Спеценко, замороженные фрукты и овощи, которые выращены в сезон, в регионе, где они произрастают и вовремя оказались замороженными, сохраняют свою пользу.
«То есть если на юге растут ягоды, фрукты, овощи, и прекрасно соблюдена технологическая цепочка, то они сохраняют все свои свойства», — заключила она.
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Анастасия Панченко