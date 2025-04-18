Диетолог раскрыла опасность мяса с кровью

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В сети появилось суждение, что православным следует навсегда отказаться от продуктов, в которых есть кровь, потому что, согласно Ветхому Завету, любая кровь — это душа.
Диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что с кровью в продуктах человек может занести в организм паразитов.
По словам диетолога, не разрушенные до аминокислотного уровня белки, которые находятся в продуктах с кровью, может усвоить не каждый организм.
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«Максимальная обработка пищевых продуктов дает возможность получить все необходимые компоненты из их состава. Максимальная прожарка или вареное состояние продукта — это гарант того, что в организм не попадет ни один из вирусов, бактерий или паразитов из состава продукта, и позволит человеку получить источники полноценного белка, минерального вещества», — сказала эксперт.
По словам диетолога, не разрушенные до аминокислотного уровня белки, которые находятся в продуктах с кровью, может усвоить не каждый организм.
«Также недостаточная обработка чревата тем, что в составе продукта есть паразиты», — добавила Королева.
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Анастасия Панченко