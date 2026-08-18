В России разработали проект круизного лайнера-гиганта на тысячи пассажиров

18 августа 2026, 02:32

В РФ разработали проект крупнейшего круизного лайнера для перевозок на Черном море

Фото: iStock/pigphoto

В России разработали проект круизного лайнера, который станет крупнейшим в истории отечественного судостроения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию конструкторского бюро «Вымпел».