В России разработали проект круизного лайнера-гиганта на тысячи пассажиров
В России разработали проект круизного лайнера, который станет крупнейшим в истории отечественного судостроения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию конструкторского бюро «Вымпел».
Судно предназначено для международных рейсов по Чёрному морю с заходами в порты Грузии, Турции, Болгарии и Румынии. Его характеристики позволяют также совершать круизы в Средиземноморье, например, к берегам Греции.
На борту предусмотрено несколько категорий кают: стандартные двухместные, с балконом и повышенной комфортности (гранд-сьюты). Для досуга пассажиров проект включает театр, магазин Duty Free, косметический бутик, спа-салон, рестораны, бары и даже теннисный корт, а также медицинский блок.
Вместимость лайнера превышает две тысячи человек, что делает его самым крупным гражданским судном подобного класса в России. Для сравнения, сейчас первое место в этой категории занимает «Мустай Карим», который рассчитан всего на 329 пассажиров.
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