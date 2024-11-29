«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж Lada Aura

Автомобиль Lada Aura (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Розничные продажи флагманских бизнес-седанов Lada Aura на территории Российской Федерации стартуют 30 ноября, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на заявление концерна «АвтоВАЗ».
Рекомендованная розничная цена на данный автомобиль начинается от 2,599 миллиона рублей, подчеркнул производитель. С конца последнего месяца осени партии автомобилей будут поступать в первые пять дилерских центров крупнейших городов Российской Федерации — Москвы и Санкт-Петербурга. С начала декабря машины появятся в продаже в иных регионах страны.
С зимы машины смогут приобрести жители Краснодарского и Ставропольского края, Нижегородской, Волгоградской, Челябинской и областей, а ещё Татарстана. Корпоративные продажи Lada Aura начались ещё с середины ноября 2024 года. Автомобили поставляли различным государственным структурам, обратили внимание в «АвтоВАЗе».
Ранее исследование «Рольф» показало, что большинство граждан РФ предпочитают авто марки Lada.
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С зимы машины смогут приобрести жители Краснодарского и Ставропольского края, Нижегородской, Волгоградской, Челябинской и областей, а ещё Татарстана. Корпоративные продажи Lada Aura начались ещё с середины ноября 2024 года. Автомобили поставляли различным государственным структурам, обратили внимание в «АвтоВАЗе».
Ранее исследование «Рольф» показало, что большинство граждан РФ предпочитают авто марки Lada.
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Ольга Енгалычева