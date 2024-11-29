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«АвтоВАЗ» назвал дату начала продаж Lada Aura

«АвтоВАЗ»: розничные продажи Lada Aura в РФ стартуют 30 ноября
Автомобиль Lada Aura (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Автомобиль Lada Aura (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Розничные продажи флагманских бизнес-седанов Lada Aura на территории Российской Федерации стартуют 30 ноября, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на заявление концерна «АвтоВАЗ».
Рекомендованная розничная цена на данный автомобиль начинается от 2,599 миллиона рублей, подчеркнул производитель. С конца последнего месяца осени партии автомобилей будут поступать в первые пять дилерских центров крупнейших городов Российской Федерации — Москвы и Санкт-Петербурга. С начала декабря машины появятся в продаже в иных регионах страны.

С зимы машины смогут приобрести жители Краснодарского и Ставропольского края, Нижегородской, Волгоградской, Челябинской и областей, а ещё Татарстана. Корпоративные продажи Lada Aura начались ещё с середины ноября 2024 года. Автомобили поставляли различным государственным структурам, обратили внимание в «АвтоВАЗе».



Ранее исследование «Рольф» показало, что большинство граждан РФ предпочитают авто марки Lada.

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Глава Дубны провёл выездную администрацию на предприятии «Техиндустрия»
29 ноября 2024, 17:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Встречу с жителями в формате выездной администрации провёл глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в Научно-техническом центре (НТЦ) «Техиндустрия», являющимся ведущим российским производителей гидравлических демпферов для различных видов транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вместе с командой встретился с коллективом предприятия, рассказал, что в этом году сделано в городе, ответил на вопросы о жизни наукограда. Больше всего нас спрашивали о здравоохранении, в том числе о проведении диспансеризации на предприятии», — рассказал о выездной администрации Максим Тихомиров.
По завершении встречи Максим Тихомиров вручил сотрудникам НТЦ «Техиндустрия» почётные грамоты за достижения в профессиональной деятельности.

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#выездная администрация
#максим тихомиров
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Новый год 2025: какую елку выбрать и как украсить квартиру к празднику
29 ноября 2024, 17:04

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Вот уже долгие годы елка остается главным символом Нового года и Рождества, являясь центром притяжения и ключевым украшением в доме. Однако какой стоит отдать предпочтение — живой или искусственной? И какими еще способами можно украсить квартиру к новогодним праздникам?
Казалось бы, символом 2025 года будет Зеленая Деревянная Змея, и значит выбор должен пасть на натуральную елочку. Однако, как выяснила Общественная Служба Новостей, хозяйка года ценит минимализм, потому хватит и хвойных веток или цветочного букета.

Окончательное решение в выборе между искусственной и натуральной елкой все равно остается за покупателем. И та, и другая имеют свои достоинства и недостатки.

Живая — подарит максимум новогоднего настроения благодаря невероятному хвойному запаху, но будет недолговечной и рано или поздно осыпается, вынудив вас посвятить день уборке.

Искусственная — не требует лишних забот, сэкономит бюджет, и ее покупка не нанесет вред природе. Однако о столь приятном еловом запахе можно будет забыть. К тому же каждый год искусственное дерево придется собирать и заново разбирать.

Создать новогоднюю атмосферу поможет не только елка. Основатель компании по оформлению праздников Иванна Градышина рассказала «Вечерней Москве», как еще можно украсить квартиру к Новому году.

Главный тренд — это, конечно же, игрушки и символы Зеленой Деревянной змеи. Ими можно украсить как саму елку, так и окна и стены.

Также подарить новогоднюю атмосферу могут декоративные свечи со светодиодными лампочками, деревянные фигурки сказочных персонажей и многоразовые наклейки. Все эти атрибуты легко найти на маркетплейсах.

И, конечно, какой Новый год без запаха мандаринов? Для этого эксперт советует купить специальный диффузор — флакон с ароматной жидкостью и деревянными палочками. Он поможет усилить ощущение приближающегося праздника.

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В Солнечногорске отремонтировали много лет простоявший заброшенным лазарет
29 ноября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Много лет простоявшее заброшенным бывшее здание лазарета отремонтировали на улице Военный Городок в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажное здание общей площадью около 1,4 тыс. квадратных метров, ранее занятое лазаретом, долгие годы находилось в заброшенном состоянии, там не было дверей и окон. В результате совместной работы Мособлархитектуры, профильных ведомств, администрации округа и собственника здание отремонтировали: обновили инженерные коммуникации, фасад, расчистили от мусора и благоустроили прилегающую территорию», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Обновлённое здание планируется отдать под офисы и административные нужны.

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В Подмосковье прошла конференция «Терапевтическая патология военного времени»
29 ноября 2024, 16:30

Фото: Радио 1

29 ноября в Центре высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского состоялась научно-практическая конференция, посвящённая теме «Терапевтическая патология военного времени».
В рамках мероприятия начальник госпиталя генерал-майор Александр Есипов рассказал, что около 80% медиков, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского, имеют опыт оказания медицинской помощи в зоне проведения специальной военной операции.

Он отметил, что в настоящее время активно развивается техническая и научная военная медицина.

«Само название центра предполагает, соответственно, научную работу, анализ ситуации, проведение научных исследований. И самое главное, реализация этих исследовательских практик. У нас нет разрыва между наукой и внедрением ее в практику», — сказал Есипов.
На конференции присутствовали руководители и специалисты военных и гражданских медицинских учреждений.

Мероприятие было посвящено советскому и российскому военному врачу Фёдору Ивановичу Комарову. В период с 1977 по 1989 год он успешно возглавлял медицинскую службу Вооружённых Сил СССР. Благодаря его руководству медицинская служба оказывала помощь во время боевых действий в Афганистане.

Также он лично организовывал предоставление медицинской поддержки пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в районах землетрясений в Армении.

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#госпиталь
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Красногорские автоинспекторы организовали необычную акцию в День шоколадки
29 ноября 2024, 16:20

Фото: телеграм-канал ГАИ МО

Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска в День шоколадки организовали необычную профилактическую акцию. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной ГАИ.
«Автоинспекторы напомнили пешеходам правила перехода проезжей части и использования световозвращающих элементов. Чтобы привлечь внимание юных пешеходов, полицейские вручали им сладкие поларки – шоколадки, на которых размещён QR-код со ссылкой на информационную ленту Госавтоинспекции Московской области», – говорится в сообщении.
Горожане отмечали оригинальность мероприятия и благодарили автоинспекторов за позитивный настрой в преддверии выходных.

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#московская область
#подмосковье
#акция
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В Пушкинском округе провели рейд по ж/д безопасности
29 ноября 2024, 16:11

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Рейд по профилактике нарушений правил безопасности на железной дороге провели на станции Зеленоградская в Пушкинском городском округе, в ходе мероприятия пассажирам напомнили об основных способах обезопасить себя от несчастных случаев на объектах ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
«Железнодорожная станция — это зона повышенной опасности, где важно строго соблюдать правила. Основное внимание в беседах с жителями участники рейда уделили переходу путей только в установленных местах, а также недопустимости нахождения на путях в наушниках или с другими отвлекающими внимание предметами», — сказали организаторы мероприятия.
Пассажирам также раздавали брошюры с информацией о принципах безопасности.

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#рейд
#железнодорожная станция
#пушкинский округ
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В Подмосковье по программе соцгазификации подключили к газу 20-тысячный дом
29 ноября 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мособлгаз догазифицировал в 2024 году по Президентской программе социальной газификации 20 тыс. домовладений. Для этого построено более 320 км газораспределительных сетей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
В Подмосковье продолжается реализация программы, по которой специалисты бесплатно проводят газ до границ участков жителей в уже газифицированных населённых пунктах.

Юбилейный 20-тысячный дом, куда пришёл газ, находится в деревне Дьяконово Одинцовского городского округа. Населённый пункт ранее газифицировали по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».
«Мы в этом доме живём постоянно уже два года. Сначала отапливали электричеством, потом установили газгольдер, но это очень дорого. И вот долгожданный день настал. В сентябре подключили к газу нашу деревню, а теперь – и наш дом», – поделилась хозяйка дома Татьяна Алексеевна.
До конца года планируется газифицировать ещё 2 тыс. домов. Таким образом, по итогам года 22 тыс. домовладений получат голубое топливо.
«Изначально планировалось догазифицировать порядка 122 тыс. домовладений, но сегодня мы понимаем, что план будет перевыполнен. Сейчас создана техническая возможность для подключения уже свыше 148 тыс. домов. Для нас крайне важно, чтобы газ пришёл в дома как можно большего числа жителей Подмосковья, так как это самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Он назвал приоритетной задачей для правительства региона реализацию программы социальной газификации. Ежегодно власти Подмосковья стараются наращивать темпы её выполнения.

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#московская область
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Коммунальным службам Подмосковья передали 14 ломовозов
29 ноября 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Партию из 14 ломовозов передало муниципальным коммунальным службам Московской области подмосковное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.
«Новую спецтехнику, предназначенную для использования при уборке и вывозу отходов, распределили с учётом потребностей территорий. Машины отправились в следующие округа: Сергиево-Посадский, Пушкинский, Павлово-Посадский, Можайский, Лобню, Коломну, Каширу, Дмитровский, Балашиху, Химки, Ступино, Пушкинский, Наро-Фоминский и Клин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо ломовозов, в текущем году областное министерство закупило около двух тысяч единиц специальной техники и средств малой механизации, включая мини-погрузчики, самосвалы, экскаваторы-погрузчики и пр.

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#минчистоты
#коммунальные службы
#техника
#московская область
#подмосковье
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В Кашире провели конкурс детских проектов «Тема семьи в пословицах и поговорках»
29 ноября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс детских проектов, посвящённых теме семьи в пословицах и поговорках, провели в Учебно-методическом центре городского округа Кашира, в нём приняли участие ученики четвёртых классов из восьми каширских школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего на конкурс было представлено десять проектов, созданных в разных форматах: классический проект, социологический опрос, интервью с близкими людьми. Ребята не только рассказали о самом проекте, но и представили буклеты, рисунки и альбомы», — говорится в сообщении.
Конкурс проводился в рамках четвёртого этапа квеста «#РroСемью». Победу одержали Алиса Нарышкина из школы №9 и Александр Воскресенский из школы №7, а призёрами стали Василиса Иванова из школы-интерната и Анна Зуенко из школы №10.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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