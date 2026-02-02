«Дипломатия во имя мира»: в России стартует международная акция для молодёжи
Ко Дню дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, Ростовское региональное патриотическое общественное движение «Дороги славы — наша история» объявило о запуске международной акции «Дипломатия: во имя МИРА». Проект пройдёт с 10 января по 10 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского регионального патриотического общественного движения «Дороги славы — наша история».
В предыдущие годы акция была посвящена знаковым фигурам российской дипломатии — Андрею Громыко, Евгению Примакову и Александру Горчакову. В новом сезоне организаторы решили расширить тематические рамки и познакомить молодёжь с более широким кругом выдающихся деятелей, оставивших заметный след в истории внешней политики России.
На фоне сложной международной ситуации и усиления роли многостороннего диалога особый акцент сделан на сохранении исторического наследия дипломатии. В 2026 году участникам предлагают обратиться к личности Фёдора Тютчева, Александра Грибоедова, Алексея Ермолова, Петра Толстого, а также Сергея Орджоникидзе — дипломата, занимавшего пост заместителя постоянного представителя СССР и России при ООН в 1991–1996 годах.
В рамках акции школьники и студенты из разных стран, включая соотечественников, проживающих за рубежом, смогут представить творческие работы, посвящённые дипломатической службе и выдающимся представителям отечественного МИД. Участники могут выбрать любой формат — рисунок, комикс, фотографию, видеоролик или эссе.
