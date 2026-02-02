«Дипломатия во имя мира»: в России стартует международная акция для молодёжи

02 февраля 2026, 11:24

В России школьников и студентов со всего мира приглашают к диалогу о дипломатии

Фото: Istock / Noko LTD

Ко Дню дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, Ростовское региональное патриотическое общественное движение «Дороги славы — наша история» объявило о запуске международной акции «Дипломатия: во имя МИРА». Проект пройдёт с 10 января по 10 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского регионального патриотического общественного движения «Дороги славы — наша история».