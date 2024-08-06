Директор Центра БЛА МАИ Бухарев назвал сроки проектирования аэротакси

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Директор Центра беспилотных летательных аппаратов МАИ Юрий Бухарев сообщил, что проектирование аэротакси планируется завершить уже в следующем году.
«Сейчас специалисты Центра БЛА МАИ занимаются проработкой демонстратора аэротакси. Предстоит определить и отработать ключевые технологии, которые будут применены в этом аппарате. Проработка завершится созданием директивной документации. Скорее всего, она появится в 2025 году. Затем приступим к изготовлению самого демонстратора», — пояснил в беседе с RT Бухарев.
Тем временем в одном из районов Санкт-Петербурге на набережной Большой Невки создали новую велосипедную дорожку из синей асфальтобетонной смеси производства АО «АБЗ-1». Дорожка имеет ярко-синий цвет, что является одним из эффективных инструментов повышения безопасности участников дорожного движения. Как уточняет «Петербургский дневник», такой асфальт есть уже более чем на 50 объектах в Петербурга и Ленобласти.
Ранее в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщили, что «умные» автомобили с системой искусственного интеллекта за последнюю неделю июля выявили 6 139 нарушений в сфере содержания территорий.
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Мелисса Тимофеева